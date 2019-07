Cali, sin refuerzos y con un objetivo claro: así es su calendario

Deportivo Cali se estrenará el fin de semana del 13 o 14 de julio frente al Bucaramanga en el Estadio Alfonso López, aunque se había especulado que podría hacerlo el martes 16. Por ello está a la espera de a la confirmación de la Dimayor.

Esta es la programación completa de los azucareros en el todos contra todos de la Liga II-2019:



Fecha 1: Julio 16



Bucaramanga vs Cali

7:45 p.m.



Fecha 2: Julio 21



Cali vs Jaguares



Fecha 3: Julio 28 (D)



Huila vs Cali



Fecha 4: Agosto 4 (D)



Cali vs La Equidad



Fecha 5: Agosto 11 (D)



Unión Magdalena Vs Cali



Fecha 6: Agosto 18 (D)



Cali vs Medellín



Fecha 7: Agosto 21 (M)



Cali vs Nacional



Fecha 8: Agosto 25 (D)



Millonarios vs Cali



Fecha 9: Septiembre 1 (D)



Cali vs Pasto



Fecha 10: Septiembre 8 (D)



América vs Cali



Fecha 11: Septiembre 15 (D)



Cali vs Alianza Petrolera



Fecha 12: septiembre 22 (D)



Cúcuta vs Cali



Fecha 13: Septiembre 29 (D)



Cali vs Patriotas



Fecha 14: Octubre 2 (M)



Tolima vs Cali



Fecha 15: Octubre 6 (D)



Cali vs América



Fecha 16: Octubre 9 (M)



Junior vs Cali



Fecha 17: octubre 13 (D)



Cali vs Santa Fe



Fecha 18: Octubre 20



Rionegro Águilas vs Cali



Fecha 19: Octubre 23 (M)



Cali vs Once Caldas



Fecha 20: Noviembre 3 (D)



Envigado vs Cali