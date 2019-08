Cali y Nacional, varias opciones pero empate 0-0 en Palmaseca

En un partido de facetas distintas, Deportivo Cali igualó 0-0 con Nacional este miércoles en el estadio de Palmaseca, y mantuvo parcialmente su liderato en la Liga II-2019 con 14 puntos, en cumplimiento de la séptima fecha del campeonato.



Mejor para el local el primer tiempo, sobre todo por el despliegue físico y rapidez expuestas para tratar de desequilibrar el planteamiento del estudioso entrenador risaraldense. El Cali presionó arriba a Nacional haciéndole cometer errores en los pases, le quitó el balón y no lo dejó pensar, con un correcto trabajo que prácticamente anuló a los hombres de ataque dispuestos por Juan Carlos Osorio.



Sin embargo, el complemento favoreció completamente al cuadro paisa, no solo por control de juego sino por la cantidad de oportunidades de anotar, en las que se encontró con la figura de Johan Wallens, que volvió al pórtico en sustitución de Pablo Mina.



En ese buen comienzo azucarero brillaron por su velocidad jugadores como Déiber Caicedo y Carlos Rodríguez ante una defensa de tres centrales que se vio sorprendida por el buen toque del local, que no fue eficaz para aprovechar las opciones generadas.



Tras el pitazo inicial, Palavecino le robó un balón a Cristian Moya por izquierda, metió el centro y Carlos Rodríguez en un sobreesfuerzo no pudo cabecear bien y elevó el frentazo. A los 21, Kevin Velasco remató de zurda, pero el esférico se fue por encima del travesaño. Y a los 23 Juan Ignacio Dinenno disparó desviado cuando Bocanegra se equivocó en el regreso. Se llegó una y otra vez al pórtico rival sin precisión.



Fue tan evidente el dominio verdiblanco que Nacional apenas a los 29 tuvo su primer remate al arco con Jarlan Barrera y Johan Wallens detuvo sobre el palo derecho.



Juan Camilo probó los reflejos de Cuadrado con un potente remate que sacó el meta verdolaga a los 32. Los últimos minutos fueron de un partido de ida y vuelta, jugado en ambas áreas, que mantuvo atentos a los cerca de 15.000 aficionados que llegaron al escenario palmireño. Los minutos se consumieron y el cuadro orientado por Lucas Pusineri no pudo sacar ventaja ante un Nacional demasiado especulador, que recuperó posesión en las últimas acciones y de nuevo llegó a los 45 con un zurdazo medido de Jarlan que sacó Wallens a la esquina.



En el segundo periodo, sobre los 14, Barrera levantó un tiro de costado y Henríquez cabeceó incomodo a las manos de Wallens. Nacional salió con mayor intención de ataque, mientras el Cali esperaba cualquier error en el cuarteto posterior del visitante. La más claro opción de gol del partido le quedó al juvenil Iván Arroyo a los 23 después de una gran habilitación de Carlos Rodríguez en un contraataque, pero el atacante se enredó frente a Cuadrado.



Pero Nacional respondió a los 25 con un cabezazo de Daniel Muñoz que se perdió apenas por centímetros sobre el palo izquierdo, tras centro de Barcos. Palavecino tampoco pudo recepcionar instantes después y el balón se englobó en el área. Terminó con mayores posibilidades Nacional, con dos remates consecutivos de Barcos y Muñoz que devolvieron los verticales, para fortuna del cuadro local.



El Cali se quedó con un hombre menos a los 37 minutos, cuando Andrés Balanta le cometió falta a Daniel Muñoz y vio la segunda tarjeta amarilla en el compromiso. Jarlan se aproximó en un disparo frontal que se fue por arriba y luego Rodríguez remató a las manos de Cuadrado.



En la octava jornada de la Liga, el Cali visitará a Millonarios el sábado 24 de agosto (7:45 p.m.) y Nacional se medirá al DIM ese mismo día (5:00 p.m.).



Síntesis

Deportivo Cali 0-0 Atlético Nacional



Deportivo Cali: Johan Wallens (7), Juan Camilo Angulo (6), Danny Rosero (6), Richard Rentería (6), Kevin Velasco (6); Andrés Balanta (SC), Matías Cabrera (6), Déiber Caicedo (6), Agustín Palavecino (5), Carlos Rodríguez (5); Juan Ignacio Dinenno (5).

Cambios: Andrés Arroyo (5) por Déiber Caicedo (22 ST), Christian Rivera por Matías Cabrera (27 ST) y Féiver Mercado (SC) por Agustín Palavecino (36 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Atlético Nacional: José Fernando Cuadrado (6); Daniel Bocanegra (6), Cristian Moya (6), Alexis Henríquez (6), Helibelton Palacios (6), Cristian Mafla (6); Baldomero Perlaza (6), Daniel Muñoz (6), Jarlan Barrera (6), Pablo Cepellini (6); Hernán Barcos (6).

Cambios: Brayan Rovira (6) por Baldomero Perlaza (1 ST), Cristian Blanco (6) por Cristian Mafla (18 ST) y Yerson Candelo (6) por Cristian Moya (26 ST).

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Amonestados: Andrés Balanta (19 PT), Matías Cabrera (35 PT), Juan Camilo Angulo (13 ST), en Cali. Baldomero Perlaza (16 PT), José Fernando Cuadrado (31 ST), en Nacional.



Expulsado: Andrés Balanta (37 ST), en Nacional.



Goles: no hubo.



Partido: bueno



Figura: Johan Wallens (7).



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali).



Asistencia: 15.000 espectadores, aproximadamente.



Árbitro: Edilson Ariza (6).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces