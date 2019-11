Así le fue al Cali contra Santa Fe y sus cuentas para ser finalista

Deportivo Cali necesitaba ganar en El Campín frente a Santa Fe, pero no logró su objetivo. Así, con 7 puntos en el cuadrangular B de la Liga II-2019, quedó con la tercera opción de ser finalista por esta serie.



El elenco vallecaucano hizo una aceptable presentación frente a los ‘cardenales’, aunque no tuvo el poder ofensivo que se requería para marcar diferencia sobre un rival que también estaba obligado a vencer para no depender de otro resultado en la restante jornada.

Después de una interesante jugada colectiva que terminó con un centro de Juan Camilo Angulo y el cabezazo de Juan Ignacio Dinenno que pegó en Carlos Arboleda para vencer a Leandro Castellanos, el Cali se dejó quitar la pelota de Santa Fe, que luego logró la paridad en un error de Dinenno en el rechazo y un bonito taquito de Fainer Torijano.



Para completar, fue expulsado Danny Rosero por una falta en la mitad de la cancha a Daniel Giraldo, que le provocó la segunda amarilla y luego la roja de parte de Nicolás Gallo.

Al tener un hombre menos por la expulsión de Rosero, Andrés Colorado bajó a hacer pareja de centrales con Kevin Moreno y Agustín Palavecino se sacrificó para ir al lado de Christian Rivera en contención, aguantando las ocasiones en que el local se fue en busca del arco de Johans Wallens, que respondió cuando lo exigieron.



No fue la mejor presentación de los volantes y delanteros caleños, ya que Palavecino y Carlos Rodríguez estuvieron desconectados, al igual que Féiver Mercado, por lo que Dinenno aparecía muy solitario para luchar ante la defensa del ‘Expreso’. Mención aparte para el lateral derecho Juan Camilo Angulo, quien fue el que más intentó hacer volumen ofensivo.

Faltando dos minutos, Daniel Hernández le cometió una falta en el área a Deiber Caicedo, que era acción de penalti, pero el árbitro Nicolás Gallo la omitió.



A falta de la última fecha, en la que recibirá al eliminado Alianza Petrolera este miércoles, el cuadro verdiblanco tendrá que conseguir los tres puntos por una buena diferencia en Palmaseca. Ese es el primer paso y luego esperar que empaten América y Santa Fe en el Pascual Guerrero. Los partidos serán simultáneos, en aras del juego limpio.



Estas son las cuentas que hace el cuadro que orienta Lucas Pusineri para alcanzar el cupo a la final:



1) Ganarle a Alianza Petrolera por una diferencia de más de tres goles.



2) Que América y Santa Fe empaten. De esa forma, los escarlatas se quedarán con 10 puntos y los capitalinos con 8, pero la diferencia de gol favorecería al cuadro azucarero. Si hay un ganador en Cali, ese equipo automáticamente será el finalista.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces