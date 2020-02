Colorado, el juvenil que aseguró titularidad y va por su sexto clásico

Hay posiciones en la cancha en la que sus ocupantes pasan muchas veces inadvertidos, porque su juego no es muy visible para la tribuna. Sin embargo, son clave para el entrenador y su ausencia puede derivar en dificultades de funcionamiento.



Eso es lo que transmite Andrés Colorado, el joven volante que llegó del Cortuluá y se ganó la titularidad a pulso, aportando marca, pero también empujando desde atrás cuando su equipo lo ha necesitado. Hoy, es un jugador fundamental en el esquema de Alfredo Arias.

En el clásico vallecaucano de este sábado sería el acompañante de Andrés Balanta en la dupla de contención, que es donde se genera el primer pase para iniciar los ataques en mitad de cancha.



Durante la atención a medios se le vio muy entusiasmado por lo que les espera en el barrio sanfernandino: “Va a ser un clásico igualmente luchado, trabajado, aguerrido, ellos van a tener algunas bajas, pero mantendrán la misma idea y concepto que traen, la diferencia solo va a ser en los hombres, más que en el juego. América es un equipo que se reforzó de muy buena manera, así no vayan a estar algunos jugadores, va a mantener la idea del profesor y eso lo hace muy difícil. Esperamos estar a la altura y obtener un buen resultado en el Pascual Guerrero”.

¿Cómo se preparan anímicamente, teniendo en cuenta la presión de la hinchada escarlata? “Nosotros en lo mental tratamos de que no nos afecte mucho lo que es la hinchada rival, tratamos de concentrarnos en lo que es el partido, no para enfrentarnos a la barra, solo nos concentramos en trabajar, ganar y corregir”.

También habló de los factores positivos de América: “Tienen unos jugadores muy rápidos y fuertes en la parte de adelante, pero sabemos de las condiciones que también tenemos nosotros, de nuestros defensas, los últimos clásicos hemos podido contrarrestarlos y esperamos que en este sea igual”.



De igual forma, tiene claro cuál ha sido la clave para encontrar la titularidad: “El profe’ me ha dado mucha confianza desde el primer día, desde mucho antes de llegar siempre me mostró esa confianza, esas ganas de tenerme aquí, eso me ha ayudado a hacer muy buenos partidos, a trabajar bien en la posición y que puedo dar en cada partido más para el equipo”.

En cuanto al llamado a los aficionados de ambos equipos, señaló que “decirles que esto es un deporte muy lindo, para unir las personas y las familias, no para agredirnos, no debe importar el color de la camiseta sino lo que se siente, que sea una fiesta, que todos las vivan en paz y que afuera también se comporten de gran manera”.



En su mente también están los partidos en que ha enfrentado al América: “El clásico que más recuerdo es el último, porque es el único que he podido terminar. En el primero salí lastimosamente lesionado como a los 17 minutos, en el segundo entré faltando 5 o 10 minutos, en el tercero me expulsaron a los 86, y este último fue el que terminé y pudimos ganar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces