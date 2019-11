Cali la pone toda en el asador: visita al Cali para no ceder terreno

Deportivo Cali hizo la tarea de derrotar a Santa Fe en la segunda fecha del cuadrangular B para no quedarse rezagado, pero este domingo (4:30 p.m.) vuelve a tener un reto que debe superar en su objetivo de mantenerse firme en las semifinales de la Liga II-2019: el clásico 288 comtra América en el Pascual Guerrero.

Es un partido que no puede perder o que incluso un empate se quedaría corto, si es que en Bogotá hay un ganador entre Santa Fe y Alianza Petrolera. De allí que Lucas Pusineri haya analizado las deficiencias de su rival de patio para sacarles provecho.

Las mejores líneas del conjunto verdiblanco son su mediocampo y el ataque, que lo tienen como el equipo más efectivo del semestre. Existe la convicción de que haciendo volumen ofensivo es factible conseguir un buen resultado en el escenario sanfernandino.

Para este atractivo solo se prevé el retorno del zaguero central Richard Rentería por Kevin Moreno, porque de resto sería también la misma formación que utilizó Pusineri frente al cuadro ‘cardenal’, en un cotejo que respondió al gusto de la afición verdiblanca.

El conjunto azucarero llega con un día más de reposo, gracias a que jugó su partido el miércoles, aunque la cancha del estadio de Palmaseca estaba pesada por la lluvia que acompañó las acciones.

Ha sido costumbre que en el Cali no se entrega la formación titular con anticipación. “Obviamente que me reservo algunas inquietudes que pueden surgir de último momento, me reservo lo que puede surgir y tomarme los recaudos para decidir el equipo a poner. América es un rival complicado, complejo, que tiene gol con Carrascal, Sierra, jugadores que están en un equipo grande y que también tiene sus cualidades, a nosotros nos toca tratar de imponernos en todos las líneas de juego como para poder lograr superioridad numérica y estar en óptimas condiciones”, afirmó el entrenador argentino.



Alineación probable:



Deportivo Cali: Johan Wallens; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Richard Rentería (Kevin Moreno), Darwin Andrade; Andrés Colorado, Christian Rivera, Deiber Caicedo, Agustín Palavecino, Féiver Mercado; Juan Ignacio Dinenno.

D.T.: Lucas Pusineri.



Estadio: Pascual Guerrero



Hora: 4:30 p.m.



Transmite: Canal RCN



Árbitro: Carlos Betancur (Valle)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces