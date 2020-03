‘Vi un estadio festejar como si hubieran ganado el título’: Arias

Una vez más, Alfredo Arias volvió a salir con el pecho henchido al referirse de la actuación de su equipo en la Liga I-2020.

En esta ocasión después de igualar 1-1 con el América en el clásico vallecaucano 291, jugando de visita en el Pascual Guerrero, 63 minutos con un jugador menos por la expulsión de Jhon Vásquez, a quien lo llamará para analizar las razones de su conducta reincidente.

Luego del encuentro señaló en rueda de prensa que “en los dos clásicos, de los últimos 6 puntos disputados, ganamos 4, estuvimos ganando éste hasta el último minuto; aún sigo haciendo cuentas, en los dos partidos ellos llegaron siempre más descansados, hace tres días estábamos allá en Paraguay en un aeropuerto, viajamos 14 horas, 63 minutos con un jugador menos. No nos metimos atrás, salimos a buscarlo y lo encontramos. No nos faltó nada, jugamos contra un rival muy bueno, que es el campeón, en su casa, con toda la gente a favor. Me voy orgullos de mis jugadores, tengo un plantel valiente, humilde, que tiene los pies sobre la tierra, que sabe que vamos simplemente partido a partido conquistando pequeñas cosas, equivocándonos y volviendo a corregir. No nos faltó nada”.

Sobre el caso de la tarjeta roja, sostuvo que “no es momento de hablar con Vásquez, ni siquiera lo pensé, eso se llegará en su momento, son cosas que se dan en el partido, seguramente él se siente mal y tendré que decirle ‘levante la cabeza’ y que corrija eso, porque dejó a sus compañeros con un esfuerzo mucho mayor durante 60 y pico de minutos, eso seguramente lo está analizando”.

En cuanto a la disposición estratégica que tuvo con los ingresos de Juan Daniel Roa y Deiber Caicedo, enfatizó que “ellos encuentran el gol en el momento estaban haciendo por conquistar, porque había un dominio de pelota estéril de lado a lado, en cambio, cuando yo decido los cambios, América no me estaba superando en la tenencia de la pelota y en la profundidad, y nosotros nos estábamos quedando sin fuerza para atacar. Creí necesario que teníamos controlar un poco más para ayudar a nuestros laterales en las bandas, y al mismo tiempo tener fuerza para llegar o hacer un poquito de daño, creo que Roa y Deiber cumplieron en ese aspecto, pero repito, jugamos con un rival muy fuerte, el campeón, candidato desde el principio para todos ustedes y hasta hoy, aún con 10 jugadores y con dos esos cambios nos pusimos en ventaja”.

Pero volvió a destacar el trabajo colectivo de su equipo: “El mérito es de los jugadores, se pararon muy bien ante un muy buen rival y en algunos momentos sufrimos. En el primer tiempo, antes de la expulsión, no estábamos precisos, perdíamos pelotas en salidas fáciles, controlábamos mal, ellos estaban mejor que nosotros, pero poco a poco empezamos a tomarles el ritmo y con base en jugar y no a pegar pelotazos, apoyarnos y llegar, hubo un lapso en el primer tiempo, antes de la expulsión, que nosotros dominamos el partido y controlamos por varios lados. No tomamos la mejor decisión en la definición, pero sí emparejamos el partido. Después el juego se fue dando en los momentos, con un equipo que nos tenía que salir a atacar, no hizo cambios ofensivos, nos respetaron, hizo cambio por cambio, mientras nosotros hicimos cambios ofensivos, pero sigo con un dicho, ‘si arriesgás podés perder, si nunca arriesgás, ya perdiste’”.

¿Qué mensaje le ha dado a Andrés Colorado para su evidente mejoría? “Un día dije que no vengo a descubrir nada a esta altura, solo recordar lo que tienen los jugadores, y Colorado ya lo tenía, seguramente le dije ‘perfilate, metete en la línea de cuatro, jugá en corto, hacé las transiciones lo más cortas posible, pero que pase la pelota siempre por vos. Tenemos un valor allí y otros, Balanta ha venido sin casi entrenarse se acopló enseguida y el equipo va venido creciendo a fuerza de resultados. Alguien me preguntó ¿qué me faltó?, vi un estadio festejar como si hubieran ganado el título, y vi a mis jugadores entrar muy tristes, quizá es la sensación que me queda del partido, que unos pudieron rescatar un punto y nosotros quizás lo perdimos, pero sé que no lo perdimos, luchamos contra muchas cosas y mis futbolistas lo supieron jugar, supieron enfrentar a un gran equipo y por momentos superarlo”.



¿Qué destaca esencialmente de su equipo? “La valentía que ellos tienen para enfrentar los momentos difíciles, el equipo completa ocho fechas invicto, por competencia internacional y por campeonato local, con equipos como Junior, Nacional y ahora América, esos equipos que teoría son candidatos, ha sido valiente este equipo y están convencidos de que ellos pueden, que solo tienen que querer, y se van a equivocar, el equipo está intentando asociarse con la pelota, hacerse amigo de esa pelota, de eso están convencidos”.

¿Por qué las expulsiones infantiles de Vásquez, cómo lo acompañará? “Acompañándolo, hablando lo que hay que hablar de técnico a jugador, él ha respondido muy bien en lo futbolístico, pero le ha jugado una mala jugada lo del carácter, me voy a quedar con que va a jugar muy bien y que va a corregir lo del carácter”.



¿Los jugadores están convencidos de su propuesta futbolística? “El equipo cree en lo que está haciendo y es mérito de ellos, la mayoría cuando se fueron tres figuras en la última semana, la mayoría venía jugando con otros conceptos y no es fácil que cambien, nosotros estamos construyendo sobre lo anterior, le estamos recordando cuál es el fútbol de las raíces de Colombia y el fútbol del Deportivo Cali, hemos dado esos pasitos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces