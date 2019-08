El clásico de verdes en la lucha por el liderato: Cali vs. Nacional

Atlético Nacional visita al Deportivo Cali, este miércoles desde las 8:00 p.m. por la séptima fecha de la Liga II-2019. Encuentro a disputarse en el estadio del Deportivo Cali (Palmaseca). La victoria obtenida frente al Unión Magdalena, dejó con energías renovadas a los ‘verdolagas’ que visitarán la sultana del Valle para medirse contra el líder que busca ampliar su ventaja en la tabla frente a un rival directo.

Tras dos sesiones de entrenamiento, Juan Carlos Osorio convocó 20 jugadores para este encuentro frente a los ‘azucareros’. Con respecto al encuentro anterior, regresan; Alexis Henríquez, Daniel Bocanegra, Daniel Muñoz, Alberto Costa y Cristian Moya, este último se reincorporó a trabajos con el grupo, luego de superar una lesión muscular en su pierna izquierda.



Pensando en lo que viene, Yerson Candelo regresa a tierras vallecaucanas para destacarse y poder celebrar otra victoria con Nacional. “Seguimos trabajando en equipo, en el partido anterior supimos administrar el resultado con un hombre menos y poco a poco vamos creciendo”, resaltó Candelo, quien ha venido jugando tanto de extremo por izquierda, como por derecha, e incluso como marcador de punta. “Es importante aportarlo todo por esta camiseta, en cada partido cumplir las funciones que sean necesarias para conseguir los resultados. A medida que todos vayamos cumpliendo en la cancha, vamos a ser imparables”, comentó Candelo.



En cuanto al rival, el asistente técnico Pompílio Páez expresó que “vamos a jugar un ciclo de partidos importantes, comenzando por el líder Deportivo Cali, siguiendo con un clásico, duelo de Copa contra Tolima, Millonarios. Cali es un equipo que ha hecho muchos goles, todo pinta para que sea un gran partido. Dedicamos dos sesiones de entrenamiento ajustando cómo enfrentar a cada rival, ellos tienen buen pie, acumulan muchos jugadores al ataque y seguramente iremos a proponer y a conservar la posesión de la pelota”.



Sobre los entrenamientos, Páez destacó que “ya llevamos 49 sesiones de entrenamiento, con esto tenemos gran parte de la información y las características de los jugadores, lo más importante es la idea y los principios de juego que tenemos. Poco a poco lo vamos construyendo, las características que nos brinden los jugadores serán importante para irnos enriqueciendo”.



En el historial, Nacional y Cali han jugado 259 partidos por Liga, de los cuales, los vallecaucanos ganaron 102 contra 90 de los antioqueños, 67 empates completan la estadística. En goles marcados, los caleños convirtieron 392 frente a 357 de los ‘verdolagas’. En Palmaseca, Nacional solo ha ganado en dos ocasiones; en la fecha 14 de la Liga I-2018, cuando la visita se impuso 0-2 con doblete de Gustavo Torres y el último partido disputado en tierras vallecaucanas, por el grupo B de la Liga I-2019, en donde Nacional ganó con un gol de tiro libre de Daniel Bocanegra.



El líder Cali recibe a Nacional en otro clásico del fútbol colombiano



Los azucareros sumaron 13 puntos después del duro compromiso ganado en el último minuto sobre el Medellín, que dejó varias lecciones para encontrar correctivos, independientemente de la rotación que implementa Juan Carlos Osorio.



En el sector defensivo las cosas han funcionado con el actual cuarteto, pero la principal inquietud es si se necesita mayor generación en mitad de cancha o incluir a un hombre como Carlos Rodríguez que constantemente ensaya desde media y larga distancia, además de aumentar el potencial ofensivo con los hombres en punta.



Pusineri explicó que “Nacional es un equipo prestigioso, que siempre pelea estar en los ocho, que tiene una exigencia ante su público, fue campeón de la última Copa Libertadores que logró Colombia en 2015 y hoy tiene un entrenador con una vasta trayectoria, con una filosofía de manejos y situaciones la cual comparto y al cual admiro mucho. Hubo varios futbolistas que no jugaron en la fecha pasada y tal vez lo hagan frente a nosotros, con Bocanegra, Henríquez, Rovira, Cepellini… sabemos el potencial que tienen y justamente veremos qué muestran en su juego armado, con Jarlan Barrera, Muñoz, Mafla, después Candelo, Vladimir Hernández, allí estarían los once”.



“En principio es muy lindo estar líder del torneo, pero no me cambia nada, si el otro día no ganábamos el partido, empatando quedábamos en el quinto lugar y perdiendo quedábamos en el octavo, entonces un compromiso de solo 90 minutos te pone o te saca, eso nos obliga a seguir realizando esfuerzos permanentemente, que sean en lo posible importantes y se vean reflejados en el resultado. Haberle ganado al Medellín fue muy difícil y ahora viene otro rival muy duro, que viene a un punto y que para estar allí significa que las cosas las está haciendo muy bien”.



Alineación probables:



Deportivo Cali: Pablo Mina; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Richard Rentería, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Christian Rivera, Matías Cabrera, Agustín Palavecino (Carlos Rodríguez); Féiver Mercado y Juan Ignacio Dinenno.



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Cristian Moya, Cristian Blanco; Baldomero Perlaza, Brayan Rovira, Jarlan Barrera; Yerson Candelo, Vladimir Hernández, Patricio Cucchi.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca).



Árbitro: Edilson Ariza (Santander).



T.V.: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín