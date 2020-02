‘Nosotros, más que perder un punto, lo ganamos’: Alfredo Arias

El técnico Alfredo Arias resaltó la resistencia que opuso Patriotas en una cancha complicada como la del Estadio La Independencia, aunque dejó claro que al Deportivo le faltó efectividad para conseguir el triunfo en Tunja.



Al mismo tiempo, destacó la dificultad que va a representar el elenco boyacense para todos los rivales y expuso por qué se decidió por ese revolucionario 4-1-3-2 para jugar en la altura y lo que se viene el sábado (6:10 p.m.) para recibir al América, en el clásico vallecaucano 290.

Esto fue lo expresado por el entrenador charrúa sobre la actuación del elenco verdiblanco, que sumó 5 puntos en tres presentaciones y parcialmente es sexto en la Liga BetPlay I-2020:



Generó opciones, pero no concretó, ¿qué le hace falta al Cali para volver a anotar? “Seguramente tener más efectividad en ese sentido, hoy se vio un partido en el cual el rival nos presionó bien, sentimos la pesadez de la cancha, una cancha mojada, sufrimos más que todo en el primer tiempo, en el segundo lo controlamos mejor y tuvimos quizás un poco más de aire.

Agregó que “cuando uno no hace goles si tuvo alguna chance, seguramente es cuestión de efectividad, pero yo preferiría tener un poquito más de juego seguramente para poder tener más chances. Hay partidos que no se pueden ganar y no se deben perder, y hoy fue uno de esos. Un partido que se nos complicó, que se nos hizo cuesta arriba por todo, por el aire, por la cancha, porque no encontrábamos la precisión en los pases, muy erráticos, hicimos unos cambios en la alineación porque necesitábamos dar descanso a los jugadores ya que se nos viene una seguidilla de partidos importantes y porque teníamos que darles minutos a jugadores que llegaron en la última semana como a Ángelo y Vásquez, eso seguramente también conspiró en quizás dar un paso atrás en el juego”.



¿Por qué no salieron los laterales? “Nos costó ir con los laterales porque no teníamos precisión en los pases previos, para llegar por las bandas tienes que antes construir y crear la superioridad por adentro y no lo logramos nunca, excepto en el segundo tiempo que quizás tuvimos con Palavecino un poquito de desahogo. Aun así estuvimos lejos delos deseado, lo bueno de esto es que sumamos y eso a lo largo es importante. Debemos mejorar, debemos dar pasos hacia adelante en cuanto al juego, tal vez la cancha no estuvo en el mejor estado, muy blanda”.

¿Cómo están para el clásico del sábado? “El grupo es este, las últimas incorporaciones ya llegaron, los mejores para mí son los que están. Este grupo nos debe alcanzar y nos debe dar para ser competitivos. Este equipo (Patriotas) va a ser duro acá, nosotros más que perder un punto, lo ganamos. El clásico, los jugadores harán la media regenerativa, el tiempo es lo más importante”.



¿Su arquero por qué fue figura? “Es un rival que va a ser muy duro para todos, para nosotros lo fue sobretodo en el primer tiempo, continuamente la pelota volvía muy rápido y Patriotas creaba muy buen juego por las bandas. En el segundo tiempo corregimos, aunque Patriotas siguió atacando, nosotros le creamos algunas situaciones”.



Por su parte, Carlos Lizarazo habló de la rotación: “Vienen partidos muy seguidos y todos tendremos tiempo de jugar, hay compañeros que apenas llegan, esperamos todos ir creciendo, lo rescatable acá es el punto”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces