Cali podría tener por lo menos dos variantes para recibir al Pereira

Deportivo Cali sigue preparando su partido de este viernes (7:40 p.m.) por la octava fecha de la Liga BetPlay I-2020, recibiendo al Deportivo Pereira. El conjunto azucarero debe ganar para mantenerse en la pelea, con diez puntos ocupa la novena casilla del torneo.



Dos variantes, una de ellas obligada y otra por lesión, estudia el técnico uruguayo Alfredo Arias en la formación titular que enfrentará al conjunto matecaña en el estadio de Palmaseca.



La expulsión de Jhon Vásquez en el clásico y una fatiga muscular que presenta el lateral derecho Juan Camilo Angulo son las contingencias que debe sortear el timonel uruguayo para presentar un equipo que mantenga el nivel que hasta ahora muestra en el campeonato.



Para el caso de Vásquez, a quien sancionaron por sus continuas salidas en falso que le han reportado tarjetas rojas directas, es probable que Deiber Caicedo o Jesús Arrieta ocupen su lugar, mientras que a Angulo lo podría reemplazar Harold Gómez, que en algunos compromisos lo ha hecho como volante.



Igualmente, se le podría dar descanso al lateral izquierdo Darwin Andrade y podría aparecer Kevin Velasco por ese costado.



En atención a medios, Alfredo Arias manifestó que “Pereira es un equipo que tiene más tiempo de trabajo que nosotros, que ascendió de una categoría que es muy dura, con la cual mantienen esa estructura de intensidad, de correr, de presionar, con delanteros muy veloces que sacan unas transiciones muy dinámicas, tenemos que tener mucho cuidado y nosotros mejorar sobremanera para este partido, porque nos pone en carrera o nos puede retrasar”.

De igual forma, habló del caso de las expulsiones consecutivas de Jhon Vásquez, que han afectado al equipo: “El diálogo tenía que ser consigo mismo, y lo tuvo, el primer arrepentido y adolorido es él, yo hace mucho tiempo que no juzgo a las personas y menos a mis jugadores, no me pongo de juez. No puedo aguantar el juzgamiento hacia mí mismo y menos a otro, no soy juez de nada, o salvador de las actitudes y de las reacciones. Él mostró su arrepentimiento con el plantel y su responsabilidad por lo que había pasado y pasó antes, ya está trabajando; la respuesta la tendremos todos en el próximo partido, cuando vuelva a tener una situación de esas y ver cómo reacciona, coas que nos pasan a nosotros a diario, lo que ocurre es que él está en una cancha y es mucho más visible. Esas reacciones las tenemos todos los seres humanos a cada momento”.



Una probable formación para el compromiso frente al cuadro risaraldense podría tener a: David González, Harold Gómez, Hernán Menosse, Eduard Caicedo, Kevin Caicedo; Balanta, Colorado, Carlos Lizarazo, Deiber Caicedo, Agustín Palavecino; Ángelo Rodríguez.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces