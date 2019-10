Triunfazo de Cali: cerca de clasificar y Rionegro sufre en el descenso

Cali aún no clasifica, pero está muy cerca de hacerlo: este domingo, en la fecha 17, venció a Rionegro Águilas por 1-4. Los azucareros suman 30 unidades, mientras que los dorados están a la espera de cómo finaliza la jornada para saber su posición en la zona del descenso.

El conjunto antioqueño llegó a este partido con la urgencia en la zona del descenso, pero el juego se puso en su contra a los 17 minutos, cuando llegó la primera anotación por un autogol de Carlos Ramírez.



Rionegro no perdía la fe y en una jugada de pelota quieta, con un cabezazo de Anthony Uribe, empató el encuentro 1-1. Sin embargo, el venezolano tuvo que dejar el campo por lesión y Flabio Torres perdía un hombre importante en su ataque.



Cali tenía opciones y Rionegro respondía, lo que hizo de este encuentro en el Alberto Grisales un duelo con opciones importantes en las dos áreas.



Pero en el final del primer tiempo, Feiver Mercado robó el balón en el centro del campo y empezó un contragolpe veloz que terminó en los pies de Christian Rivera, quien anotó el 1-2 antes de irse al descanso.



Para la parte complementaria, Rionegro buscó tener más el esférico y menos vértigo con la incorporación de Aldo Leao Ramírez. Esto le funcionó y mantuvo al conjunto azucarero lejos de su pórtico por varios minutos.



Aunque Cali fue efectivo y una vez más apareció Rivera, quien mandó un buen centro que recibió Ánderson Arroyo en el área, donde controló con derecha y luego remató con la izquierda para el 1-3.



La ventaja fue mayor dos minutos después, al 21, cuando Ramírez perdió el esférico con Andrés Balanta y una vez más de contragolpe, esta vez con Juan Dinenno, llegó el definitivo 1-4.



Rionegro no bajó los brazos y encontró un gol de Andrés Rentería, pero fue anulado por fuera de lugar. En la respuesta, Cali pisó el área y aunque Jefferson Mena convirtió un penalti contra Rafael Tapia, el juez Bismarks Santiago no lo sancionó.



Lo que sí sancionó fue una discutida falta en el área del Cali de Dany Rosero sobre Rentería. Él mismo se encargó de cobrarlo, pero mandó el esférico luego de los tres palos.



La derrota dejó al Cali con 40 puntos y una casi asegurada clasificación, pues deberá esperar el final de la jornada para ratificarla o confirmarla en la siguiente fecha. Mientras que Rionegro se alejó en la lucha de meterse entre los ocho y deberá esperar para ver cómo queda la zona del descenso.