Del humor a la rabia: hasta 'Don Jediondo' criticó a Wílmar Roldán

Tras las protestas del Deportivo Cali por el arbitraje sufrido contra Alianza Petrolera, la Dimayor decidió que Wílmar Roldán pite el partido de la segunda fecha de cuadrangulares contra Santa Fe.



Al inicio, cuando iban 0-0, hay una posible falta de penal para el cuadro rojo tras una salida de Johan Wallens, quien chocó contra Jefferson Duque dentro del área, pero que el árbitro decidió que no era falta.



La decisión generó revuelo en hinchas rojos y Don Jediondo no fue la excepción. El reconocido humorista, aficionado del león, no se aguantó y estalló en redes sociales.

Esta fue la jugada del posible penal. Foto: Archivo particular

Era penal a favor del león @SantaFe ya empezó Roldán a meterle la mano al partido — Don Jediondo (@DonJediondo) November 14, 2019

"Era penal a favor del león SantaFe. Ya empezó Roldán a meterle la mano al partido", publicó 'Don Jediendo' en su cuenta de Twitter.