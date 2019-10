Dimayor cambia horario de partidos por apretada lucha en el descenso

La Dimayor comunicó este lunes que cuatro partidos de este jueves cambiarán de horario y se disputarán a la misma hora para preservar el juego limpio.

Esto se da por la apretada lucha en el descenso, tabla en la que están parcialmente descendidos Huila (131) y Unión Magdalena (132), pero Jaguares (133), Rionegro (134) y Envigado (135), están muy cerca.

Para ello, la Dimayor decidió que cuatro juegos se disputarán a las 3:30 p.m., lo que afectará a algunos y beneficiará a otros por las condiciones climáticas de las ciudades en las que se van a jugar estos encuentros.

La Equidad vs Jaguares FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports



Unión Magdalena vs Atlético Bucaramanga

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win Sports



Deportivo Pasto vs Rionegro

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales

Televisión: Win Sports



Atlético Huila vs Independiente Medellín

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports