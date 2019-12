¿Qué pasó en la Liga en estos once años? La ventaja que dio América

América de Cali volvió a ser campeón de Primera División luego de once años. Una sequía larga, con un tormentoso camino en el medio, que por fin obtuvo sus frutos. Las cosas cambiaron en los últimos 22 campeonatos que se disputaron en Colombia, con una ventaja que dio el América desde su título en la Liga II-2008.

Hace once años, en aquel diciembre en que el escarlata superó a Independiente Medellín, América lograba igualar en ese momento a Millonarios en trece estrellas y se convertían en los dos equipos con más títulos en Colombia.



A continuación, un resumen de todo lo que pasó en el palmarés del Fútbol Profesional Colombiano con la ventaja que dio América ante sus más grandes rivales:



* En estos once años no hubo un campeón inédito en Colombia. Es decir, no hubo nuevos campeones, solo equipos que ampliaron sus estrellas y engordaron sus vitrinas. El último nuevo campeón fue Boyacá Chicó en 2008-I, justamente superando a América de Cali.



* Deportivo Cali, rival de patio de América, tan solo ganó un título (2015-I) en la ausencia gloriosa de los escarlatas. Jugó tres finales ligueras en estos once años y perdió dos. No supo aprovechar la ‘papaya’ del vecino.



* Entre los dos títulos de América (2008-I a 2019-II) pasaron 21 campeonatos que dejaron a 8 equipos campeones: Once Caldas, Medellín, Junior, Nacional, Santa Fe, Millonarios, Cali y Tolima.



* Nacional fue el que más ganó: 6 títulos que lo catapultaron de tener diez estrellas a 16 y ser el más campeón de Colombia.



* Junior fue el siguiente equipo que más aprovechó. Fueron 4 estrellas, pasando de cinco a nueve coronas para el tiburón.



* Santa Fe vivió la época más gloriosa de su historia, nacional e internacionalmente, en la ausencia de títulos americana. Terminó con una racha de 37 años sin ganar la Liga, y pasó de sus seis estrellas a 9 títulos, gracias a sus tres consagraciones.



* Millonarios, al que América había alcanzado, sumó dos títulos y llegó a 15 estrellas. Ahora la ventaja es de una corona para el albiazul.



* Once Caldas y Medellín aumentaron dos estrellas. Los albos llegaron a 4 títulos y el poderoso suma 6 consagraciones.



* Tolima ganó su segunda estrella.



* Antioquia había alcanzado al Valle del Cauca en el duelo de regiones en la Liga. La estrella 14 de América volvió a darle ventaja a los vallecaucanos.