¿Ahora quién llega?: candidatos que suenan para dirigir a Santa Fe

Santa Fe sigue y sigue cayendo más hondo y preocupa para el próximo año. Lleva cuatro partidos sin poder ganar en esta Liga y fue goleado por 4-0 contra Tolima en Ibagué, derrota que significó la salida del actual entrenador del club: Patricio Camps.



El argentino no seguirá y este lunes se arreglarán los temas del contrato con el DT y el presidente del equipo capitalino. La cláusula tiene un precio de mil millones de pesos colombianos.

Harold Rivera, entrenador que regresó al Unión Magdalena a la primera división, es el principal candidato para llegar a dirigir al conjunto capitalino. Méndez, además, era el presidente del conjunto samario y llevó a Rivera para dirigir al equipo, por lo que es una de las manos que tiene para este mal momento.



Recordemos que Rivera clasificó al Unión a los cuadrangulares de la Liga en el primer torneo que ascendió, pero terminó saliendo por razones diversas. Además, el técnico reside en Ibagué y estuvo presente en el Estadio Manuel Murillo Toro para el partido en compañía de Méndez.



Sin embargo, el mismo dirigente confirmó que no buscaban en este momento a un técnico a largo plazo, si no para terminar este terrible 2019 y en enero se buscaría un nuevo proceso para reforzar al equipo.



Los nombres de Wilson Gutiérrez y Gustavo Costas siempre suenan, pues son los queridos del club. Sin embargo, Gutiérrez está dirigiendo en El Salvador y el precio del argentino no está en la posibilidades del club.