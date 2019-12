¿Qué tan cerca está la figura que piden en Junior para su ataque?

Junior está armando un equipazo de lujo para el 2020 y aunque los hinchas están satisfechos con la llegada de varios jugadores, hay uno que sigue siendo muy pedido par volver.

Carlos Bacca, quien fue gran delantero del equipo entre 2009 y 2011, está en Colombia por estos días y habló sobre la oportunidad de regresar al fútbol colombiano para volverse a poner la camiseta del Junior.

En Barranquilla estuvo en Puerto Colombia viendo un partido de su hijo y allí se refirió a la posibilidad de regresar al conjunto barranquillero.

“Siempre la gente me pide, me piden que vuelva, pero hay un contrato con Villarreal, el club quiere seguir contando conmigo y eso es lo más importante, que te quieran en muchos sitios. En el equipo las cosas están bien, no estoy jugando lo que quiero, pero es cuestión de paciencia”, dijo.

Bacca resaltó que su presente en Villarreal es difícil por la falta de minutos, pero que se quedará allá hasta cumplir su contrato.

Sobre no jugar tan seguido dijo que lo toma “con mucha responsabilidad, con mucha madurez. Los partidos me dan esa tranquilidad, hay compañeros que quieren jugar y somos 25, todos queremos estar. El entrenador se decide por once y hay que estar preparado”, aunque expresó que “llegará el momento de volver a Junior, ahora tengo contrato con Villarreal y soy feliz ahí”.

A pesar de ello, Carlos Arturo sigue de cerca al fútbol colombiano y dio su opinión sobre el equipo actualmente y su panorama en el 2020.

“Lo importante es que se concreten todas las negociaciones. Junior es un equipo grande, todos querrán venir, porque Junior está muy bien. Hay que dar un paso adelante en la Copa Libertadores, para eso se están haciendo las contrataciones como Higuita, Carmelo y Borja, si se concreta”. Se están haciendo las cosas bien. No se pudo ganar la segunda estrella, pero ahora viene la Libertadores y se está armando un buen equipo. Esperemos que las cosas salgan como quieren”, expresó.