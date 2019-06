Jugador de América relató los incidentes contra hinchas en el Pascual

América de Cali perdió 0-3 en su casa contra Pasto en la quinta fecha de los cuadrangulares. El conjunto rojo no logró terminar el partido debido a que hinchas violentos ingresaron al campo e increparon a los futbolistas americanos. Carlos Sierra, uno de los más afectados, relató lo sucedido en 'Zona Libre de Humo'.

"Sentí miedo cuando el hincha me persiguió en el Pascual Guerrero, me dolió que mi mamá estuviera triste por esa situación. Yo no escuché bien lo que decía el hincha que entró a la cancha, solo quise esquivarlo. Después de que mi familia esté tranquila, yo estoy tranquilo en Cali", empezó diciendo Sierra.



También, comentó que su familia estaba bastante preocupada luego de ver lo sucedido en el Pascual Guerrero y cómo los hinchas los increparon a los jugadores rojos.



"Nunca me había pasado. Es la primera vez que me persiguen en una cancha, me dio miedo y luego me contaron que mi mamá estaba muy asustada llorando", dijo a 'Zona Libre de Humo'.



Por otro lado, habló de América, su contrato, y el partido con Millonarios. "Consultaré con mi familia sobre lo que opinan ellos de lo que pasó y el balance de este semestre, yo tengo contrato hasta diciembre. Con Millonarios no nos podían celebrar en la cara, entre dos equipos grandes no se pueden hacer favores", finalizó.