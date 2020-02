Carrascal no se resigna: 'La sanción es injusta, esperamos apelar'

Muchas cosas quedaron para la imaginación después de la expulsión de Rafael Carrascal en el clásico vallecaucano ante el Deportivo Cali, que le dio tres fechas de sanción por parte de la Dimayor, y que América va a apelar.





Este jueves el volante sucreño por fin rompió el silencio ante los medios para explicar qué fue lo que le dijo realmente al árbitro Andrés Rojas. Asevera que la sanción fue muy exagerada, porque lo que dijo al juez no era para ofenderlo.



“Quiero aclararlo aquí, es injusta la sanción que salió, con todo el respeto que se merece el juez, le dije textualmente que no se acomodara, por eso me expulsó. Después me le acerco tras las dos tarjetas rojas y le dije que se tiró el clásico, que les iba a dar oxígeno a ellos para ganar el partido”.



Agregó que “son muchas fechas, esperemos apelar con el abogado, para enviar un comunicado a la Dimayor y si es de aclarar las cosas con el Tribunal Disciplinario, lo voy a hacer. Le dije que no se acomodara porque lo de Michael no era para expulsión, luego no hubo más palabras groseras ni ofensivas para él, no quise hacerlo de mala fe ni de pasarme por encima de ellos, porque son la autoridad”.



Acerca de todo lo que se ha especulado en redes sobre las penas máximas a favor del equipo rojo, sostuvo que “de eso se habla mucho, que nos cobran muchos penales, pero los árbitros son seres humanos que a veces te dan, te quitan, y le pasa a cualquier equipo, nosotros no tenemos nada que ver”.



Sobre los partidos en que estará por fuera: Medellín, Santa Fe y Cali, afirmó: “En lo personal me duele no poder estar en esos partidos importante, como todos, sabemos los rivales que enfrentaremos, pero tenemos un plantel amplio, en el que todos esperamos la oportunidad, trabajaré para volver más fuerte”.



De igual forma, se refirió a todo el previo expuesto por el técnico Alfredo Arias y el central Hernán Menosse, “toda esa presión de toda la gente de que nos están regalando los penales, tal vez los jueces entran con ese temor de no fallar, sabemos que son seres humanos y puede pasar cualquier cosa en un partido”.



Finalmente, estimó que la jugada de Felipe Jaramillo sobre Jhon Vásquez estuvo acertada: “Fue un penal claro en lo que vi del partid, ninguno lo protestó, estaba el Var y no hay que discutir nada por eso”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces