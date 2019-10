Jugador de Nacional no se quiere perder el partido contra Ronaldinho

Atlético Nacional es líder de la Liga II-2019, siendo el equipo que más goles ha marcado y más victorias acumula en el campeonato. Con la mira puesta en los cuadrangulares, Pablo Ceppelini espera seguir dando espectáculo y ayudando a su equipo para que pueda consolidar este buen semestre con el título. Además, habló del juego de Nacional contra Ronaldinho y dijo que le gustaría estar.



“Estar clasificado da una tranquilidad enorme para trabajar, apuntando a lo que viene en la fase final, tenemos un gran equipo, a veces me toca jugar, otras no, estamos todos en la misma sintonía y eso es lo que importa”, remarcó el uruguayo.



Sobre su sociedad con Jarlan Barrera en la construcción de juego, Pablo resaltó que “me siento muy bien en el campo con Jarlan (Barrera), no pudimos demostrarlo mucho en Tunja, en este partido logramos hacer un gran partido, debemos seguir trabajando y pensar en el América”.



Además, elogió a Daniel Muñoz, autor del gol con que los verdes derrotaron a Rionegro. “Comienzo con Jarlan (Barrera) que me la filtra, yo tengo la pelota y vi a Daniel (Muñoz) que pica al lado y se la entregué, es un jugador increíble con una gran capacidad tanto en ataque como en defensa, contento por el gol que hizo y esperamos que las cosas sigan saliendo bien”.



Con 14 partidos disputados, cuatro asistencias y cuatro goles marcados, Ceppelini vive un momento estelar con el conjunto antioqueño. Eso se lo demuestran los hinchas en cada partido que puede jugar. “Da una felicidad enorme como la gente me quiere, en estos meses doy lo mejor para que esa felicidad que me da la hinchada, pueda retribuirse”, precisó.



A Ceppelini se le vence el contrato en diciembre y es probable que le puedan prolongar el vínculo contractual. Sin embargo, “por ahora no hemos hablado nada, veremos lo que define el club. Yo quiero quedarme, es lo que anhelo, ojalá puedan comprarme, esperemos que se de al comienzo de noviembre”.



Pensando en lo que viene frente al América el próximo sábado y el partido en Bogotá contra Ronaldinho, Pablo comentó que “será un partido muy lindo e importante, en el medio está ese partido de Ronaldinho, a cualquier jugador le gustaría estar, pero vamos a ver qué define el cuerpo técnico”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín