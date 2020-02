Los 59 partidos recomendados de FUTBOLRED: para todos, todo

Desde este lunes y hasta el próximo viernes habrá mucho fútbol para seguir en diferentes continentes. Partidos de Copa Libertadores y Suramericana, con equipos colombianos; Champions League y Europa League, con equipos de colombianos; y muchos otros juegos en diferentes ligas de América y Europeas se llevan la atención.

Lunes 24 de febrero

2:30 p.m.: Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin (Bundesliga).



2:30 p.m.: Gil Vicente vs. Benfica (Liga de Portugal).



3:00 p.m.: Liverpool vs. West Ham (Premier League).



3:30 p.m.: Bogotá vs. Atlético (Torneo de la B).



5:40 p.m.: Defensa y Justicia vs. Rosario Central (Liga de Argentina).



6:00 p.m.: Orsomarso vs. Unión Magdalena (Torneo de la B).



7:45 p.m.: Unión Santa Fe vs. Central Córdoba (Liga de Argentina).



7:50 p.m.: Talleres vs. Huracán (Liga de Argentina).



8:05 p.m.: Jaguares vs. Alianza Petrolera (Liga de Colombia).

Martes 25 de febrero



3:00 p.m.: Chelsea vs. Bayern Múnich (Champions League-octavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Napoli vs. Barcelona (Champions League-octavos de final, ida-).



5:15 p.m.: River Plate (URU) vs. Atlético Grau (Copa Suramericana-fase 1, vuelta-).



7:30 p.m.: Tucumán vs. Medellín (Copa Libertadores-fase 3, vuelta-).



7:30 p.m.: Goiás vs. Sol de América (Copa Suramericana-fase 1, vuelta-).



7:30 p.m.: River Plate (PAR) vs. Cali (Copa Suramericana-fase 1, vuelta-).



7:30 p.m.: Sport Huancato vs. Argentinos Jrs (Copa Suramericana-fase 1, vuelta-).



7:40 p.m.: Leones vs. Huila (Torneo de la B).



8:00 p.m.: Atlanta United vs. Motagua (ConcaChampions).



8:00 p.m.: Cruz Azul vs. Portmore (ConcaChampions).

Miércoles 26 de febrero



12:00 p.m.: Sporting Braga vs. Rangers (Europa League-dieciseisavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Lyon vs. Juventus (Champions League-octavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Real Madrid vs. Leicester City (Champions League-octavos de final, ida-).



5:15 p.m.: Cerro Porteño vs. Barcelona (ECU) (Copa Libertadores-fase 3, vuelta-).



5:15 p.m.: Liverpool (URU) vs. Llaneros (VEN) (Copa Suramericana-fase 1, vuelta-).



5:15 p.m.: Nacional (PAR) vs. Bahía (Copa Suramericana- fase 1, vuelta).



7:30 p.m.: Internacional vs. Tolima (Copa Libertadores- fase 3, vuelta-).



7:30 p.m.: Pasto vs. Huachipato (Copa Suramericana- fase 1, vuelta-).



7:30 p.m.: U. Católica vs. Lanús (Copa Suramericana- fase 1, vuelta-).



7:30 p.m.: Flamengo vs. Independiente del Valle (Recopa Suramericana-vuelta).



7:40 p.m.: Quindío vs. Tigres (Torneo de la B).

Jueves 27 de febrero

12:55 p.m.: Espanyol vs. Wolverhampton (Europa League -dieciseisavos de final, vuelta-).



12:55 p.m.: Istanbul Basaksehir vs. Sporting Lisboa (Europa League -dieciseisavos de final, vuelta-).



12:55 p.m.: Basilea vs. APOEL Nicosia (Europa League -dieciseisavos de final, vuelta-).



12:55 p.m.: Gent vs. Roma (Europa League -dieciseisavos de final, vuelta-).



12:55 p.m.: LASK vs. AZ Alkmaar (Europa League -dieciseisavos de final, vuelta-).



12:55 p.m.: Malmo vs. Wolfsburgo (Europa League -dieciseisavos de final, vuelta-).



12:55 p.m.: Porto vs. Bayer Leverkusen (Europa League -dieciseisavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Ajax vs. Getafe (Europa League -dieciseisavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Arsenal vs. Olympiacos (Europa League -dieciseisavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Benfica vs. Shakhtar Donetsk (Europa League -dieciseisavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Celtic vs. Copenhague (Europa League -dieciseisavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Inter vs. Ludogorets (Europa League -dieciseisavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Manchester United vs. Brujas (Europa League -dieciseisavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Salzburgo vs. Frankfurt (Europa League -dieciseisavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Sevilla vs. Cluj (Europa League -dieciseisavos de final, vuelta-).



5:15 p.m.: Guaraní vs. Palestino (Copa Libertadores-fase 3, vuelta-).



5:15 p.m.: Plaza Colonia vs. Zamora (Copa Suramericana- fase 1, vuelta-).



7:30 p.m.: Audax Italiano vs. Cusco (Copa Suramericana- fase 1, vuelta-).



7:30 p.m.: Fortaleza vs. Independiente (Copa Suramericana- fase 1, vuelta-).



7:40 p.m.: Atlético vs. Fortaleza (Torneo de la B).

Viernes 28 de febrero

2:30 p.m.: Dusseldorf vs. Hertha Berlin (Bundesliga).



2:45 p.m.: Nimes vs. Marsella (Liga de Francia).



3:00 p.m.: Real Sociedad vs. Real Valladolid (Liga de España).



3:00 p.m.: Norwich vs. Leicester (Premier League).



7:40 p.m.: Junior vs. Jaguares (Liga colombiana).



8:00 p.m.: Atlético vs. Juárez (Liga de México).



8:00 p.m.: Toluca vs. Monterrey (Liga de México).



10:00 p.m.: Morelia vs. Cruz Azul (Liga de México).



10:10 p.m.: Tijuana vs. Puebla (Liga de México).