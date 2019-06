Otro más que se va: el arquero que se despidió de Atlético Nacional

View this post on Instagram

Hoy mi corazón está dolido, pero sabía q esto iba a llegar. Fueron once años de lucha en esta institución, la cual me dio todo y me debo a ella. Vivi momentos lindos, viví momentos amargos, pero son cosas que quedarán marcadas en mi vida y en mi corazón. Cuando eso pasa es por que existe un gran amor, amor por esta camiseta que tanto me aguanto y me dio la posibilidad de madurar como persona, padre y profesional, por eso me despido de lo que para mi lo fue todo durante mucho tiempo,ATLETICO NACIONAL. Mi familia y yo estaremos sumamente agradecidos con toda la hinchada verde, por su respeto y trato , y espero que mis hijos sigan con esta historia. mil y mil gracia @nacionaloficial @ldsoficial @pipe3dc @pipeosp CRISTIAN VARGAS CORTES.