Lluvia, polémica y goles: bueno, malo, feo y más de la fecha 6 de Liga

A falta de dos partidos, uno de ellos aplazado, finalizó la fecha 6 de la Liga I-2020, jornada extraña, con algunos clásicos, goles, polémicas y lluvias que dejaron grandes sensaciones.



Como es costumbre, FUTBOLRED le da un resumen de lo que fue la sexta fecha del Fútbol Profesional Colombiano, que dejó a Atlético Nacional como líder hasta el momento.

Lo bueno:

Santa Fe. El conjunto cardenal sacó la casta y la jerarquía y jugó un serio partido contra América en Bogotá, uno de los que mejor se reforzó. El cuadro rojo fue bastante táctico y aprovechó para anotar, con un doblete de Diego Valdés que dejó el 2-0 a favor.

Pasto. El conjunto volcánico sigue imparable y logró vencer en su casa a Envigado por 1-0, es uno de los líderes del torneo y mantiene el invicto hasta el momento.



Atlético Nacional. El cuadro verde ganó el clásico por 3-1 y mostró un gran nivel frente a su rival de patio, que estuvo con una nómina alterna. El resultado le bastó para dejarlo como lider del torneo.

Bucaramanga. Los leopardos ganaron por primera vez y lograron sumar de a tres al ganarle por 2-0 a Rionegro Águilas como locales. Guillermo Sanguinetti no estuvo, pero puede empezar a dejar atrás el mal momento.

Pereira. Los matecañas ganaron el 'clásico' en la tabla del descenso y sumaron tres puntos vitales para este tema. Fueron visitantes e igual sacaron una victoria por 0-1 sobre Boyacá Chicó.



El VAR en Nacional vs. Medellín. La videoasistencia funcionó muy bien, fue rápida y ayudó a resolver de manera positiva las dudas en algunos goles y jugadas.

Lo malo:

América. Los escarlatas dejaron grandes decepciones en su visita a Bogotá e incluso sufrieron la lesión de Juan Pablo Segovia, que lo dejará por fuera del clásico caleño el próximo fin de semana.

Junior. El conjunto tiburón sigue sin poder demostrar todo su poderío y volvió a empatar, esta vez por 0-0 contra Tolima. El cuadro barranquillero, además, completó otro partido sin anotar gol.



Cúcuta. La crisis, además de económica y directiva, también entra en lo deportivo, pues fue goleado por La Equidad en Bogotá y sufrió cuatro goles en contra: 4-1 en Techo.



El VAR en Tolima vs. Junior. Hubo una jugada de gol para Junior que era válida, la expulsión de Larry Vásquez no era y hubo un penal para Tolima que decidieron no pitar.

Lo feo:

Una fecha bastante accidentada y fuerte. La fecha 6 dejó tres tarjetas rojas; una en Tolima vs. Junior para Larry Vásquez, otra para Maicol Medina en Patriotas vs. Once Caldas y otra para Jair Palacios en Bucaramanga vs. Rionegro Águilas.

Lo colorido:

El clásico entre Medellín y Nacional dejó un gran comportamiento entre las hinchas de los dos equipos, que compartieron en las tribunas. Además, dejaron una salida llena de humo y color.

Lo estadístico:

Tres jugadores anotaron doblete: Matías Mier para La Equidad, Diego Valdés para Santa Fe y Jefferson Duque para Nacional, quien volvió a marcar en un clásico antioqueño.



Lo polémico:

El partido entre Junior y Tolima, que tuvo que ser aplazado para el día siguiente por un torrencial aguacero. Aunque hubo VAR, también hubo varias polémicas en el juego: un gol mal invalidado para Junior, un penal que no se pitó para Tolima y una mala expulsión para Larry Vásquez.