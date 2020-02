Así habló un histórico jugador de América del cuestionado Jaramillo

América perdió 2-0 contra Santa Fe en El Campín y uno de los jugadores más criticados luego de este encuentro fue Felipe Jaramillo.



El antioqueño llegó al rojo vallecaucano para este 2020, pero ha tenido que jugar más como defensa central que como volante, su posición natural. En el duelo contra Santa Fe, una vez más le tocó actuar en esta posición por la lesión de Segovia y se equivocó en el segundo gol del encuentro.

En ‘Espn Radio’, Harold Lozano, histórico jugador de América, compartió su opinión sobre lo que ha sido estos dos meses para Jaramillo.



“A Jaramillo lo pusieron de central y me gusta más de volante. Allí es un excelente jugador y me encanta. Yo creo que el futbolista debe estar en su posición natural. Seguramente conoce los movimientos, pero llegara un momento en el que cometa errores que no son propios de él”, dijo el exfutbolista.

No obstante, el ‘betún’ Lozano también señaló que Alexandre Guimaraes es un entrenador que le ha dado un plus muy importante al cuadro vallecaucano.



“Después de que los jugadores le copien al técnico todo está bien. La idea se la tienen muy clara, además habla con tranquilidad, con mesura y se nota como los jugadores le cogieron la idea. También es por la experiencia que tiene”, expresó.



Felipe Jaramillo ha estado como defensa central desde que llegó al América y aunque hay otros jugadores de la cantera, Guimaraes le ha dado la confianza para jugar como central. Ahora, luego del golpe que sufrió Segovia y su evolución el entrenador deberá tomar cartas en el asunto sobre la continuidad del antioqueño como central o utilizar a otro jugador allí.