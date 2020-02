Medellín-Nacional, por la gloria y el honor: juegan el primer clásico

Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional se ven las caras por la sexta fecha en la Liga I-2020. Encuentro a disputarse este sábado en el estadio Atanasio Girardot, desde las 5:20 de la tarde. Desde ya se palpita el clásico antioqueño 303 por Liga entre ‘rojos’ y ‘verdes’, dos pasiones que convergen en el templo deportivo de Medellín, donde Nacional ya cumplió su tarea continental y el ‘poderoso’ guardará efectivos de cara al juego en Tucumán por la Copa Libertadores, contra Atlético.

Medellín, entre la rotación y el honor de jugar el clásico con lo mejor de su nómina



Con dos victorias de dos posibles como local, Medellín llega al clásico con viento en la camiseta pese al haber caído en Cali 2-0 contra América y sin poder contar con Adrián Arregui por haber sido expulsado frente a los ‘diablos rojos’. Sin embargo, para Aldo Bobadilla, toda su nómina es titular y esperará conformar un grupo competitivo que pueda derrotar a Nacional tras un año, cuatro meses y dos semanas sin lograrlo.



Una nómina mixta es la que pondría el técnico Aldo Bobadilla en su primer clásico antioqueño como entrenador. Se destaca la presencia de jugadores como Guillermo Tegüé, Hernán Pertuz, Daniel Castro, Yesid Díaz, Javier Reina, Bayron Garcés, Luis Mena y el argentino Federico Laurito. Dejando reservados para el duelo del martes contra Atlético Tucumán a jugadores como Andrés Cadavid, Jesús Murillo y Andrés Ricaurte quienes han jugado los ocho partidos que el equipo rojo de Antioquia ha disputado este año.



Sobre este partido, Javier Reina quien ha disputado los clásicos de Bogotá y Cali opinó que “los clásicos son partidos aparte, creemos que nos servirá para llegar de la mejor manera al torneo internacional. Sabemos el equipo que tenemos, el grupo que tenemos. Estamos convencidos y motivados en hacer un gran partido. Tenemos un desgaste físico, pero hemos sabido regular las cargas, dosificarnos en el campo de juego”.



En cuanto a mantener ese buen paso como local, Reina señaló que “tenemos que ser fuertes como local, es nuestra mentalidad, vamos a proponer y colocar condiciones, este tiene que ser nuestro búnker y así lo pensamos. Medellín tiene que salir a proponer, a jugar y a buscar la victoria”.



Por su parte, Aldo Bobadilla se encuentra motivado por afrontar su primer clásico como entrenador. Como jugador sacó resultados destacados y espera seguir por esa senda. “Es un partido importante, tenemos que estar a la altura de esta clase de los partidos. No creo que sea definitivo, buscaremos ser protagonistas, sin temor al error y esperamos que sea una linda fiesta”, indicó.



En cuanto al juego, Bobadilla confía que su equipo sea “protagonista con el balón, no sufrir en defensa y en la medida que tengamos más lejos el balón del arco, tendremos más chances de ganar un partido. Siempre como local debemos ganar, saldremos a imponer nuestras condiciones, dividir o perder el balón en los duelos, nos deja sufriendo mucho”, expresó.



Nacional, a mantener la buena senda en los clásicos y afianzarse en la parte alta de la Liga



Tras avanzar a la segunda fase de la Copa Suramericana, Atlético Nacional llegó con ánimos renovados desde Argentina. Aunque hubo mucho desgaste por el trámite del juego contra Huracán, Juan Carlos Osorio reservó jugadores para afrontar este compromiso que le permitirá seguir peleando por los primeros lugares de la Liga, único torneo que sigue en disputa mientras que llega el mes de mayo donde deberá atender la Copa Suramericana.



Con respecto al equipo que igualó 2-2 con Deportivo Cali, Nacional tiene tres novedades en sus convocados: Sebastián Gómez, Estéfano Arango y Yerson Candelo estarán en lugar de Cristian Blanco, Déinner Quiñones y Alberto Costa. Gustavo Torres padece una virosis y no alcanzó a recuperarse para enfrentar este encuentro. Con 17 jugadores, Osorio espera mantener su invicto de seis clásicos sin perder, el último fue en la Liga II-2014, el 19 de julio por la primera fecha, donde DIM ganó 1-0, gol de Christian Marrugo.



“Sabíamos hace 10 días atrás, que previo al partido contra Medellín solamente tendríamos una sesión de entrenamientos. Hubo jugadores que no tuvieron participación en Argentina como Vladimir (Hernández), Jarlan (Barrera), que posiblemente estén. La estrategia y la táctica ya estaban definidas desde hace 10 días. Sin importar el equipo rival, qué jugadores incluirán. Buscaremos la mejor manera de ganar”, remarcó el DT risaraldense.



Sobre el rival, Osorio expresó que “de Medellín analizamos sus juegos, sus jugadores más influyentes, (Javier) Reina es muy bueno y cuentan con otros jugadores influyentes. Tanto Aldo (Bobadilla) como Carlos Villagra le han impregnado al equipo combatividad, es un equipo que tiene jugadores muy atléticos y el talento suficiente para explotarlo. Lástima la ausencia de su volante (Adrián Arregui), porque sería muy bueno enfrentarlos a todos, pero seguramente le buscarán su reemplazo. Tienen dos o tres jugadores jóvenes muy interesantes y en términos generales, fue muy bueno lo que hizo el semestre anterior con la obtención de la Copa, es muy significativo. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival y debemos estar a la altura del juego”.



En cuanto al ambiente del partido, el DT verdolaga comentó que “todos los juegos son muy emotivos, muy lindo ver y disfrutarlo en paz, que hayan aficionados de ambos clubes, eso no solamente podría mostrar la dignidad con la que jugamos al fútbol en Colombia, sino que el gobierno puede verlo para que se pueda replicar en otras ciudades. En México se vive en familia un Tigres vs Monterrey, América vs Chivas, ¿por qué acá no se pueden en todas las ciudades? Esperemos que sea un partido que se viva en armonía”.



En el historial por Liga, Independiente Medellín y Atlético Nacional se enfrentaron en 302 ocasiones, 124 triunfos son para los ‘verdolagas’, 84 ‘rojos’ y 94 empates, 408 goles convirtió Nacional contra 340 del DIM. En los últimos 10 clásicos por Liga del Medellín siendo local, cinco triunfos fueron rojos, frente a dos verdes y tres empates. 15 goles para Medellín contra 14 de Nacional. Además, en los últimos 10 clásicos por Liga, Nacional ganó cinco, tres para el DIM y dos empates. 21 goles nacionalistas y 13 para los ‘poderosos’.



Probable alineación



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Guillermo Tegüé, Hernán Pertuz, Daniel Castro; Yesid Díaz, Larry Angulo, Javier Reina, Bayron Garcés, Luis Mena; Federico Laurito.



D.T.: Aldo Bobadilla.



Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Geisson Perea, Diego Braghieri, Christian Mafla; Bryan Rovira, Daniel Muñoz, Sebastián Gómez; Yerson Candelo, Vladimir Hernández, Jefferson Duque.



D.T.: Juan Carlos Osorio.



Hora: 5:20 p.m.



Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).



Estadio: Atanasio Girardot.



T.V.: Win +



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8