La historia que sale a la luz luego de las denuncias de Pimentel

Eduardo Pimentel abrió la polémica luego de que ingresara al campo a protestar y luego lo hiciera en sus redes sociales, donde estalló por las decisiones arbitrales, que para él perjudicaron a Chicó en el encuentro contra Alianza Petrolera.



Ignacio Martán, presidente de Cortuluá, aprovechó ese suceso para también hablar con Zona Libre de Humo de una situación que para él fue inaceptable en su momento.

“Cortuluá es un equipo pequeño, de gran corazón, apasionado y con respeto por el fútbol, ese ha sido siempre el argumento en todos los sentidos. Cuando se presentó el tema de BetPlay, contra el que no tengo nada en contra, como patrocinador de la Liga, yo levanté la mano y como presidente de Cortuluá dije que así la votación quede 35-1, el club se oponía al patrocinio. El presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, dijo que también apoyaba por decisiones de esa junta directiva. La votación fue 34-2 y no todo es plata”, dijo sobre el espinoso tema de las apuestas en el fútbol.

Posteriormente hizo un breve repaso de los hechos relacionados con este tema que han salpicado el fútbol colombiano recientemente: “A Cortuluá muchas veces lo han vinculado presuntamente con esos temas. El partido Once Caldas-Cortuluá para no descender y descendimos, hubo un escándalo de 700 millones de pesos de tres equipos que estaban involucrados en el descenso en ese momento y al final apareció que eran unos apostadores. El año pasado no logramos ascender y denunciamos un tema de un equipo de fútbol, su arquero, quien dijo chistosamente que fue a manera de chiste, nosotros lo anticipamos y quedó 5-0. Hubo un problema de Pasto-Quindío y el jugador admitió que la había embarrado. En estos días hubo un partido de Cortuluá-Fortaleza que pitaron cuatro penales en un partido y el presidente de Fortaleza me dijo ‘ahí hubo algo raro’, apuestas, lo que pasa es que la gente no habla y yo sí. Y así han sucedido partidos. Ya Pimentel reventó y por algo lo dirá. Nosotros lo hacemos por el bien del fútbol, ellos cuando les duele. No estoy en desacuerdo que patrocinen a los equipos, pero a la Dimayor, bueno”.

Para Martán la solución está en poder capacitar a los futbolistas y a las personas relacionadas con el fútbol colombiano, pues así lo han hecho en otros países, e incluso hasta en España los tienen intervenidos, según él.

“Entiendo que en España están intervenidos todos los celulares de la gente en torno al fútbol para encontrar amaños, compra de partido y todo ese poco de cosas. Hay muchos hechos irregulares que están dentro de las suposiciones. El VAR, que muchas veces no lo revisan o solo cuando les conviene. Yo solo digo que capacitemos a toda la gente que está en el entorno fútbol. En los estatutos está claro que prohíben los premios de los terceros a los jugadores”, contó.

Al margen de ello, ‘Nacho’ Martán dio a conocer que en el fútbol colombiano existe el “el principio de integridad deportiva” que debería ser aplicable en estos momentos de polémica por lo que dijo el presidente de Chicó, Eduardo Pimentel.