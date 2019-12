¿Volvería Bacca al Junior? Comesaña habló de esa posibilidad

El técnico Julio Avelino Comesaña confirmó este domingo que seguirá al frente del Atlético Junior y que comenzará a armar el equipo para la Copa Libertadores 2020. Eso le generó tranquilidad a la afición juniorista que amaneció este lunes con el rumor de la posible llegada del delantero Carlos Bacca, quien juega en el Villarreal.

Sin embargo, el técnico uruguayo fue muy claro al hablar sobre este tema, pues no quiere generar falsas expectativas y dio las razones concretas para descartar de tajo esa posibilidad de que el goleador regrese, por ahora, a vestirse de ‘Tiburón’.



“Le quiero decir a la gente que no se genere falsas expectativas. El año pasado cuando Bacca estuvo acá, medio en broma le dije algo y me dijo: ‘Imposible profe, tengo años todavía en Europa’. Lo que gana Bacca en Europa, olvidémonos. Cuando empezamos con esas expectativas no son reales, pero hay que enseñarle a la gente el porqué decimos que es un imposible. Si un jugador gana ‘x’ suma de dinero en Europa ¿cuánto le pueden pagar acá? Ni la cuarta parte de eso”, dijo el entrenador.