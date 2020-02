Comesaña también tiene opina: así respondió a polémica de Valenciano

Atlético Junior jugará este domingo contra Once Caldas en condición de local, pero esta semana ha estado muy agitada para los hinchas, quienes se pelearon con Iván René Valenciano, una vez más, por sus duras palabras contra el club barranquillero.

El exfutbolista se refirió a la historia del Junior como poca a nivel internacional, pero sus palabras fueron fuertes para los aficionados, por lo que hubo mucha polémica entre los aficionados.

Este viernes, en la rueda de prensa previa a la fecha, el entrenador de Junior, Julio Comesaña, se refirió a estas declaraciones y dio su punto de vista.

“Un equipo que cumple 100 años algo debe tener, no cualquier institución cumple ese tiempo de la manera en qué se mantiene el Junior. La gente que está y ha estado al frente del club ha sido buena. Si hablamos de otros temas, como logros deportivos, podemos decir que a nivel local sí los ha tenido y a nivel internacional hay deuda de ganar una copa, pero ha tenido situaciones de juego buenas y no se ha hecho un papelón, sino que ha hecho cosas buenas e interesantes", dijo.

Sin embargo, para Comesaña no es un mal solamente de Junior de Barranquilla sino del fútbol colombiano, pues son pocos los equipos que han obtenido la Copa Libertadores.

“A Junior no le dio para conseguir algo importante, pero en Colombia no son muchos los que tienen logros internacionales, solo Nacional y Caldas de cuantos equipos. Es una situación del fútbol colombiano no de Junior", señaló.