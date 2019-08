La gran ausencia de Millonarios en su visita al DIM, por Copa Colombia

Millonarios viajó a Medellín para el partido de Copa Colombia contra el rojo antioqueño, que será este miércoles a las 7:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot.

Para este partido, Jorge Luis Pinto viajó con 18 jugadores, aunque hay varios cambios respecto al partido que el azul ganó en Bogotá el pasado fin de semana.

Breiner Paz y Juan Camilo Salazar no están entre los viajeros por su convocatoria a la Selección Colombia Sub-23, mientras que en el frente de ataque no está Fabián González Lasso, quien sufre una lesión y no ha podido entrenar con el resto de sus compañeros.

Sin embargo, la mayor novedad es la ausencia de Wuilker Faríñez. El entrenador había señalado que como no lo tenía convocado para el partido del pasado fin de semana, contra Jaguares, estaría contra Medellín por Copa Colombia, o en el próximo juego de Liga, pues ya ha entrenado con normalidad. No obstante, Faríñez no fue convocado para este encuentro.

El parte oficial en Millonarios es que el arquero venezolano aún no ha entrenado con el club por lesión, sin embargo, la muy probable salida del jugador a otro equipo también es uno de los factores para preservarlo al máximo. La última información desde México es que el América de ese país estaría preparando una oferta por él.

Estos son los convocados de Millonarios