Alerta en la Liga: Valenciano afirmó que habría dos casos de covid-19

Días atrás se había tocado el tema de que dos jugadores de Junior estaban en sospecha por coronavirus, pero no se ha confirmado a ninguno de los futbolistas con este virus.



Iván René Valenciano, exjugador y comentarista en 'Espn Radio', confirmó que supuestamente hay dos casos en el club que sí tienen covid-19, pero no dio nombres. Hay que esperar que el club lo haga oficial.

Por un lado, empezó hablando de Teófilo Gutiérrez, quien tendría un cuadro gripal según dijo el 'Bombardero': "Es complicada la situación porque alguien me comunicó que Teófilo Gutiérrez tiene un cuadro gripal, pero hasta allá no sé".



Sin embargo, complementó y dijo que sí hay dos casos que supuestamente tienen coronavirus y que no es una simple sospecha.

"Hay dos jugadores con problemas de coronavirus. Sé que hay dos jugadores de Junior contagiados. Es extraoficial, hay que esperar que el club oficialice y dé el parte médico, todos fueron tratados y se hicieron exámenes", comentó Valenciano.



Luego, 'Pacho' Vélez lo interrumpió y mencionó que era "sospecha por dos jugadores", pero el 'Bombardero' confirmó que no: "No, no hay sospecha de dos jugadores, hay dos ya positivos".