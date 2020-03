¿Grandes pérdidas económicas? Camacho, preocupado por Millonarios

En diálogo con ESPN, Enrique Camacho habló sobre la realidad que afronta no solo Millonarios sino todo el fútbol colombiano con el rápido ascenso del coronavirus en el país. Cese de actividades deportivas, dificultades económicas, cuidado a jugadores, Liga suspendida y el rendimiento de Alberto Gamero fueron algunos temas tratados por el dirigente.



Camacho aseguró que debido al parate, dentro del equipo “nos hemos quedado sin generación de ingresos” y no solo por asuntos de taquillas y abonados (que tocaría devolverles el dinero), sino también por “publicidad, patrocinios y televisión”. Además, los jugadores que estarían en Copa América no serán vistos y el club “tenía depositadas esperanzas en sus ventas y esto quedó congelado”.



“Va a tomar un tiempo para volver a la normalidad”, expresó.

Respecto a la emergencia por coronavirus, el presidente embajador afirmó que “el riesgo de los jugadores es lo que debemos proteger, están muy expuestos”. Por dicha razón “en Millonarios existe todo un protocolo médico para que los futbolistas trabajen desde la casa”.



Así las cosas, la idea es que “ellos van a estar controlados y monitoreados para que cumplan todas las rutinas físicas y de nutrición que exige el cuerpo técnico”. Puntualizó además en que la responsabilidad del presidente es “proteger el patrimonio de la entidad” y en ese sentido “el patrimonio principal de los equipos son los jugadores y son seres humanos, debemos protegerlos”.

Enrique Camacho ¨ En Millonarios actualmente hemos hecho un protocolo que tiene toda una estructura médica, de entrenamientos y psicológica¨ pic.twitter.com/GTYtqmLIIT — ESPN Nexo (@NexoESPNco) March 16, 2020

Respecto al futuro del campeonato colombiano, Camacho enfatizó en que “nunca se habló de cancelar el campeonato” sino que la suspensión obedece a las medidas que recomiendan las entidades de salud y las ligas del mundo.



“Vamos a esperar y a evaluar la situación., pues en este tipo de situaciones toca trabajar y reaccionar día a día, con paciencia”.



Para finalizar, el dirigente albiazul fue claro en que Alberto Gamero “es un excelente técnico que identifica mucho talento en la cantera de Millonarios, plan que tenemos a mediano plazo”. Defendió su trabajo, acusando que “no somos un club que si tenemos cinco triunfos o cinco derrotas ya evaluamos si es bueno o malo”.