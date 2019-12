Santa Fe y Millonarios lucharían por un jugador que no va al Junior

El mercado de fichajes del fútbol colombiano se sigue moviendo. La mayoría de los equipos van lento, dependiendo de cuadrar cifras y llegar a acuerdos para no descuadrar su presupuesto en 2020. El único que está fichando jugadores importantes es el Junior de Barranquilla, mientras que en Bogotá siguen esperando por anuncios para Santa Fe y Millonarios.

Y en medio de los anuncios del tiburón, se abrió una ventana para cardenales y embajadores de hacer un posible fichaje para reforzar su ataque; un colombiano con experiencia y títulos recientes en el exterior, que puede venir bien para el platel de Harold Rivera o el de Alberto Gamero.



El equipo barranquillero no fichó al atacante Cristian Dájome, pues no pasó los exámenes médicos y decidieron no cerrar el trato. Así, el empresario del bogotano, de 25 años, reactivaría las conversaciones con ambos clubes capitalinos, pues ya había acercado la hoja de vida de Dájome hace unas semanas.



Dájome juega de extremo y viene de salir campeón de la Copa Suramericana con el Independiente del Valle ecuatoriano.