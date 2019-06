América debutó con empate contra Pachuca en cuadrangular de La Florida

América de Cali empató 0-0 este domingo frente a Pachuca de México en su debut en el cuadrangular amistoso internacional 'Gigantes de América', compromiso disputado en el FAU Stadium, de Boca Ratón (Estados Unidos).



Era el primer partido en sociedad del brasileño Alexandre Guimaraes como entrenador rojo. Por ello no resiste mayor análisis el funcionamiento táctico, con seis variantes para observar la mayor cantidad de sus fichas, aunque se vio que los laterales deben ser protagonistas con su salida, por la forma en que subieron Daniel Quiñones y el debutante Edwin Velasco.



Mejor en el complemento que en la primera parte, el cuadro vallecaucano evidenció, por lo menos en este juego, que va a priorizar el orden para ir ganando a partir de allí en su estructura ofensiva con el paso de los partidos y los entrenamientos.



Es cierto que en los minutos iniciales fue Pachuca -dirigido por el argentino Martín Palermo- el que llevó el peso del ataque, América se portó bien en el trabajo de contención en mitad de cancha, pero con escasa presencia en el área del cuadro mexicano, que se diluyó en el segundo periodo y tampoco volvió a aparecer en el área de los colombianos.



En el minuto 20, Luis Chávez remató desviado por izquierda y luego fue el caleño Johnatan Copete quien penetró por el medio con una jugada de lujo, pero no encontró receptor para anotar. Otra vez, Figueroa intentó desde afuera y detuvo Cadavid.



En el 28 se produjo la primera llegada escarlata en un tiro de esquina y el cabezazo de Juan Pablo Segovia lo contuvo el arquero Blanco. Al minuto 38, cabeceó Copete y respondió bien Cadavid en el palo izquierdo, Víctor Mora recogió el rebote, pero remató desviado.



Para el segundo tiempo, Guimaraes entró al juvenil Santiago Moreno por el también Sub 20 Contreras, quien pasó inadvertido en la primera parte. América presionó alto y tuvo minutos importantes en zona de los ‘Tuzos’, aunque sin profundidad.



En esa mejoría de América, especialmente en la transiciones ofensivas, a los 7 minutos por poco convierte con un remate potente de Yesus Cabrera que pegó en el horizontal, a pase de Moreno.



El mismo Yesus tuvo la mejor opción del partido a los 34 minutos por el centro del área, solo que se demoró al encarar al arquero Alfonso Blanco y permitió que le achicara antes de sacar el remate.



Michael Rangel, su primer contratación en ataque, no hizo parte del compromiso, ya que apenas se integró al plantel el pasado viernes.

Los ‘diablos’ tendrán su segunda salida este jueves, a las 8:00 p.m. de Colombia, frente a Nacional de Uruguay.



Síntesis



América de Cali: Arled Cadavid; Daniel Quiñones, Juan Pablo Segovia (Kevin Andrade 32 ST), Marlon Torres; Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz (Gustavo Carvajal, 12 ST), Carlos José Sierra (Juan Nieva, 31 ST), Juan Camilo Mesa (Pedro Franco, 22 ST), Yesus Cabrera, Luis Sánchez (Johnnier Viveros, 22 ST); Yefferson Contreras (Santiago Moreno, 1ST).

D.T.: Alexandre Guimaraes



Pachuca: Alfonso Blanco; Emmanuel García, Gustavo Cabral, Óscar Murillo, Víctor Mora; Víctor Guzmán (Nobel Bustos, 33 ST), Luis Chávez, Raúl López (Jorge Hernández, 20 ST), Jonathan Copete (Raúl Castillo, 33 ST), Francisco Figueroa (Franco Jara, 20 ST), José Ulloa (De La Rosa, 20 ST).

D.T.: Martín Palermo





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces