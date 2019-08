Nuevo doblete de Ortiz que da la victoria y el liderato a Millonarios

Con otra brillante actuación del delantero costarricense José Guillermo Ortiz, Millonarios se impuso 2-1 sobre el Deportivo Cali, en un buen partido disputado este sábado en la noche, en el estadio El Campín, por la octava jornada de la Liga II-2019. El recién llegado delantero anotó los dos goles con los que el cuadro albiazul remontó el marcador, tras irse al descanso en desventaja 0-1. El equipo bogotano llegó a 16 puntos y dormirá en el primer lugar de la tabla, a la espera de lo que pase este domingo con América, que tiene 14 unidades y recibirá al Envigado.

Así fue el primer tiempo

Millonarios se vio superado por la constante presión de los jugadores del Cali, que además coparon todos los espacios y además, aprovecharon la falta de coordinación de la defensa local. A los 7 minutos ya intentaba Christian Rivera con un remate desviado, mientras que a los 8 se acercó el cuadro azul con un intento de chilena de José Guillermo Ortiz, tras un centro de Andrés Román.



A los 17 minutos el Cali puso en evidencia el flojo trabajo de los centrales de Millonarios con una jugada en la que Kevin Velasco habilitó a Féiver Mercado, quien entró al área, pero se encontró con un Jefersson Martínez muy rápido que le sacó el balón.



Pero Mercado no falló en el minuto 24. El Cali se puso en ventaja tras un pase filtrado de Velasco y una buena definición del delantero nacido en Galapa, quien anotó su segundo gol en la Liga II-2019, tras el que consiguió contra el Huila.



Millonarios no tenía filtro en el medio, no ganaba rebotes y no había quien quitara una pelota. El Deportivo Cali jugaba a placer para generar constante peligro sobre el área del cuadro de Pinto.



Así, cuatro minutos después del gol, volvió a asustar el cuadro ‘azucarero’ con un remate de Velasco que se estrelló en el poste. Un minuto después, volvió a llegar el equipo de Pusineri con Déiber Caicedo y un pase filtrado a Mercado, quien vio como Martínez le volvió a achicar el ángulo.



Llegando al final de la primera parte, el conjunto ‘embajador’ comenzó a acercarse sobre el arco defendido por Johan Wallens, quien no había tenido trabajo. A los 41 minutos Juan David Pérez tuvo la mejor ocasión para el equipo azul: potente remate de media distancia que pegó en el palo y a los 44 Hansel Zapata lanzó un centro que se convirtió en remate y por poco sorprende al portero del cuadro verde.



En el 45+1 David Silva le puso un balón en el área a Hansel Zapata, pero Wallens achicó bien y salvó su arco.

Segundo tiempo



Millonarios salió con otra actitud y tomó el dominio del partido, mientras que los jugadores del Cali ya no presionaban como lo hicieron en el arranque y tampoco ganaban en los duelos individuales.



El local inquietó en el primer minuto del complemento con un remate de Pérez que atajó Wallens. Comenzaba a funcionar la sociedad Silva-Pérez para llevar el balón con criterio al último cuarto de cancha y finalizar jugadas. El mismo Silva fue quien intentó con un remate que pasó muy cerca del palo izquierdo de Wallens, tras una jugada con Pérez.



Sin embargo, la sociedad que fue más efectiva fue la que formaron Zapata y Ortiz: primero en el minuto 57, Zapata se escapó con su zancada característica por la zona izquierda y lanzó un centro que le cayó al goleador José Guillermo Ortiz. El atacante costarricense controló y remató casi sobre la línea de gol, ante el intento de Wallens por bloquear el remate.



Llegó el empate y Millonarios bajó el ritmo. Sin embargo, mantenía el control de la pelota y de las acciones, mientras que el Cali mostraba cansancio.

Y de nuevo la sociedad Zapata-Ortiz le dio ganancias al cuadro albiazul: minuto 81, Silva le entregó el balón al veloz extremo de Puerto Tejada, quien superó al lateral del Cali Mateo Puerta y lanzó un centro casi al punto de penalti donde apareció de nuevo el tico para anotar el 2-1.



Millonarios ganó gracias a su pegada. Bueno, gracias a la pegada del costarricense Ortiz, quien vive una racha goleadora impresionante: lleva cinco goles en tres partidos de liga jugados con Millonarios y son siete, contando los dos que hizo en un juego de Copa Colombia.



Millonarios pasó al liderato de la Liga II-2019 con 16 puntos y se prepara para enfrentar al Atlético Nacional, el próximo domingo, en el Atanasio Girardot.



El Deportivo Cali sufrió su segunda derrota del semestre y en la jornada 9 recibirá al Atlético Junior.





Síntesis

Millonarios 2 Cali 1

Millonarios: Jefersson Martínez (7); Andrés Román (7), Deivy Balanta (5), José Luis Moreno (5), Felipe Banguero (6); John Duque (6), Felipe Jaramillo (7), Hansel Zapata (8), David Silva (7), Juan David Pérez (7); José Guillermo Ortiz (9). Cambios: Óscar Barreto por Pérez (41 ST) y Bréiner Paz por Zapata (45+4 ST).

D.T. Jorge Luis Pinto



Goles: José Guillermo Ortiz (12 ST y 36 ST)

Amonestados: Jorge Luis Pinto (45 ST)



Deportivo Cali: Johan Wallens (6); Mateo Puerta (4), Danny Rosero (6), Richard Rentería (6), Darwin Andrade (5), Christian Rivera (6), Juan Carlos Caicedo (6), Déiber Caicedo (7), Agustín Palavecino (6), Kevin Velasco (6); Féiver Mercado (7). Cambios: Matías Cabrera por Velasco (25 ST), Juan Dinenno por Mercado (28 ST), Carlos Rodríguez por Déiber Caicedo (39 ST).

D.T.: Lucas Pusineri



Gol: Féiver Mercado (24 PT)

Amonestados: Juan Caicedo (38 PT), Matías Cabrera (38 ST)



Partido: Bueno

Figura: José Guillermo Ortiz (9)



Estadio: El Campín

Asistencia: 15.549 espectadores

Árbitro: Wilmar Roldán (7)