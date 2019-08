Montero se agigantó y le dio a Tolima un empate valioso en Bucaramanga

Bucaramanga arañó la remontada pero su esfuerzo sucumbió por culpa del gigante Álvaro Montero y así Tolima logró un valioso empate 1-1 en el Alfonso López.

Un penalti a tres minutos del final fue la jugada clave del partido. El duelo entre David y Golliat esta vez lo ganó el gigante: estirando los pies en la caída, Montero justificó sus 2 metros de estatura y frenó el disparo del pequeño Sherman y así se esfumó la opción del local de celebrar ante su gente.



El partido favorecía al visitante, que al minuto 14, a la salida de un tiro libre, se adelantaba: apareció Anderson Plata para avivarse ante Christian Vargas y marcar el 0-1 parcial.



No encajó bien el golpe el Bucaramanga, que apenas intentó con un remate frontal del mismo Sherman a manos de Montero, quien recibiría amarilla por un reclamo airado.



Salió Bucaramanga con más confianza en el segundo tiempo y Yuber Asprilla, quien acababa de llegar al partido, aprovechó el centro de Plata y el rebote que cedió Montero para macar, a los 50 minutos, el 1-1 que sería definitivo.



Había trabajo para los porteros aunque faltaba precisión en ambos bandos y en el medio campo había empujones y faltas duras, como al de Carlos Robles a Sherman que le costó una amarilla.



Parecía que el local merecía mejor suerte, pues se paraba bien en el campo y no permitía la salida del rival. Casi que era justa la victoria cuando Robles se tiró en su área y tocó claramente el balón con la mano, para un penalti que cobró el especialista Sherman. Lástima que Montero no lo vio igual y se agigantó para darle al Tolima un valioso punto de visitante.