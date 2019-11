Cuadrangulares, de infarto: partidos imperdibles de finales de la Liga

Finalmente se confirmaron los dos grupos, el A y el B, en los cuadrangulares de la Liga II-2019. Ocho equipos, cuatro en cada uno, lucharán por el único cupo a la final y tendrán durísimos partidos para ganar, pues ambos grupos quedaron con equipos representativos.



Llenos de emoción y angustia, hay varios encuentros que generarán felicidad para los amantes del fútbol y de la Liga de Colombia. En FUTBOLRED, le mostramos los partidos más llamativos y las fechas de estos.

Partidos imperdibles de los cuadrangulares:

Cuadrangular A:



Tolima vs. Nacional, fecha 2, 13 de noviembre

​Nacional vs. Junior, fecha 3, 16-17 de noviembre

Junior vs. Nacional, fecha 4, 20 de noviembre

​Nacional vs. Tolima, fecha 5, 23-24 de noviembre



Cuadrangular B:



Santa Fe vs. América, fecha 1, 9 de noviembre 5:00 p.m.

​América vs. Cali, fecha 3, 16-17 de noviembre

Cali vs. América, fecha 4, 20 de noviembre

América vs. Santa Fe, fecha 6, 27 de noviembre