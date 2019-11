Los errores de Santa Fe que le quitaron una gran oportunidad de local

Santa Fe empató por 1-1 contra Deportivo Cali y dejó pasar una inmejorable oportunidad de seguir como líder y de seguir dependiendo de sí mismo, así sea con un empate. También, pudo haber eliminado a Cali si ganaba en su casa, pero no se dio.



Ahora, los cardenales son segundos y necesitan ganar sí o sí si quieren estar en la final de la Liga. Enfrentan un durísimo partido contra América en Cali, que necesita un empate para ir a la final.

Los errores de Santa Fe:

El mal juego aéreo. Como en algunos partidos antes, por ejemplo contra Alianza Petrolera, el cuadro rojo sufrió bastante con los balones aéreos y recibió incluso dos tantos. Contra Cali volvió a pasar y perdió en este aspecto, recibiendo una anotación.



La mala definición. Santa Fe tuvo cerca de cinco opciones de gol con Fabián Sambueza, Maicol Balanta, Jhon Velásquez y José Palacios, que no lograron aprovechar las oportunidades y vieron cómo se perdían dos puntos vitales para un posible liderato.



La expulsión. Jefferson Duque, aunque no fue por mucho tiempo, dejó con 10 jugadores a Santa Fe, que duró varios minutos con un jugador más por la expulsión. Allí, se perdió un referente importante en el ataque.



El fútbol cuando se tenía un hombre de más. Santa Fe estuvo desde el minuto 58 con un futbolista más que Cali luego de la expulsión de Dany Rosero. Sin embargo, no logró aprovechar ese plus y finalmente se quedó con el empate.



Los cambios. Como se mencionaba, desde el 58 Santa Fe tenía un hombre de más y el primer cambio llegó hasta el minuto 75 de juego, dejando tiempo para que Cali se organice. Harold Rivera pudo poner más jugadores ofensivos, que fue lo que hizo, pero no lo logró desde la expulsión.