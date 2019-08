Cúcuta recibe al Caldas para fortalecerse en casa y volver al triunfo

En el estadio General Santander de la ciudad de Cúcuta, el equipo de la frontera recibe a Once Caldas con la necesidad de un triunfo para devolverle la ilusión a su gente luego de la mala imagen dejada en Envigado. El equipo de Garabello jugará contra los de Manizales a las 6:00 p.m.



Cúcuta tiene la consigna de hacer respetar la casa



Tras perder 4-1 contra Envigado, Cúcuta Deportivo trabajó con más intensidad y determinando variantes para recibir a Once Caldas en el General Santander. Diego Sanchez en reemplazo de Mauricio Duarte, será una de las novedades del conjunto local tras la expulsión y suspensión de dos fechas para Duarte, por agredir un recogebolas. Otra de las alternativas que se maneja sería el debut del volante Daniel Restrepo en la línea de volantes en lugar de Jhon Hernández.



“Se han hecho correcciones y repeticiones en errores que hemos detectado y que no se deben repetir. Este grupo sigue comprometido y con las metas claras que nos planteamos desde el primer día. Cúcuta en casa debe ser un equipo fuerte y sumar tres puntos frente a un rival complicado como Once Caldas. Esperamos tener una buena jornada, que estemos ordenados, agresivos en marca y efectivos en el frente de ataque”, explicó Pablo Garabello, técnico del Cúcuta Deportivo.



Uno de los aspectos donde más enfatizó el equipo motilón sus sesiones de trabajo fue en el juego aéreo defensivo, teniendo en cuenta que varios de los goles en contra de la última fecha llegaron por debilidades en este aspecto. Presionar desde las bandas para que no se levante el balón y ajustar los anticipos en el área para que los delanteros rivales no reciban los centros, fueros dos de las tareas que más se repitieron. En casa, Cúcuta Deportivo espera manejar el balón más que los visitantes y poder imponer su ritmo de juego donde la dinámica de media cancha hacia adelante será fundamental.



“Cometimos errores y nos cobraron. Esta semana se ha trabajado muy bien para corregir, mejorar y perfeccionar los aspectos donde se ha tenido debilidad. Sabemos que en nuestra casa es a otro precio y saldremos desde el primer minuto a buscar los tres puntos que serán fundamentales para seguir alejándonos del descenso. Esperamos que la gente nos acompañe y nosotros estar a la altura del reto que nos corresponde ante un buen equipo como Once Caldas”, dijo el delantero Jonathan Agudelo.



Once Caldas buscará su segundo triunfo en la Liga contra Cúcuta



Luego de iniciar el semestre con el pie izquierdo, el Once Caldas tomó un respiro al golear en la Liga 3-1 a Pasto, en Manizales y por Copa Colombia, en la misma ciudad le ganó 2-1 a América, resultados que lo tienen motivado para visitar a Cúcuta Deportivo, al que espera derrotar con orden táctico y ofensivo.



Los caldenses necesitan una victoria en el Estadio General Santander, por ello la consigna es insistirle a la mejoría del ataque, al equilibrio del medio campo y no desfallecer en la zona defensiva, que enseña vacilaciones, no obstante da señales de alivio, pese a algunas anotaciones recibidas a causa de las ingenuidades de los volantes y la zaga.



“El grupo está entero y firme para lo que se viene, el partido va ser un partido intenso, va ser uno de los mejores partidos que vamos a tener por el rival al cual vamos a enfrentar. Vemos un equipo ya en crecimiento, un equipo mucho más equilibrado y ya madurando en su juego”, dijo el técnico Hubert Bodhert.



Es difícil descifrar la nómina principal, dado el hermetismo del entrenador, pero todo parece indicar que Diego Peralta, quien fue titular frente al ‘escarlata’ mantendría la posición en reemplazo del habitual Miguel Nazarit y la única novedad sería Harlin Suárez, que relevaría al lesionado Javier Reina, aunque no se descarta la presencia de Tomás Clavijo o Edis Ibargüen, quienes también trabajaron con la ausencia de Reina.



“El objetivo principal los tres puntos, ya miraremos durante el juego si se complica un poco, pues ya miraremos la posibilidad de sacar por lo menos un punto, pero lo primordial primero es estar bien parados porque va a ser un partido muy complicado y de ahí para allá trabajaremos el partido para sacar los tres puntos”, manifestó Suárez.



El ‘blanco’ registra 3 unidades en la tabla de posiciones, las mismas de Equidad y Deportes Tolima.



Alineaciones probables



Cúcuta: Juan Camilo Chaverra; Henry Obando, David Achucarro, Javier López, Mauricio Duarte; Diego Chica, Harrinson Mancilla, Daniel Restrepo, Luis Miranda, Matías Pérez; Jonathan Agudelo.

D.T.: Pablo Garabello.



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; Carlos Mario Pájaro, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Elvis Mosquera; Sebastián Guzmán, Juan David Rodríguez y Harlin Suárez (Tomás Clavijo o Edis Ibargüen); Kevin Londoño, Johan Carbonero y Ménder García.

D.T.: Hubert Bodhert.



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: General Santander (Cúcuta)

Árbitro: Carlos Andrés Betancur (Valle)

TV: Win Sports



Diego Clavijo

Para EL TIEMPO

Cúcuta



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales