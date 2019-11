Se codean por llegar a la final: así están las cuentas en el grupo A

Terminó la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga II-2019 y el grupo A sigue peleado por una clasificación a la final, que no se definiría hasta la última jornada.



En FUTBOLRED le resumimos las cuentas que necesita cada equipo para buscar una clasificación a la final, siendo Tolima y Junior como los grandes favoritos.

Cuentas:

Junior: el equipo de Barranquilla tiene la principal oportunidad y depende de sí mismo, aunque no es el único. Debe ganarle a Cúcuta en casa y a Tolima como visitante. Su diferencia de gol es de +2, la misma que Tolima, pero lleva más goles anotados. Si gana con Cúcuta y empata con Tolima, todo queda en los goles anotados por los pijaos o tiburones.



Tolima: el cuadro pijao también depende de sí mismo y debe ganarle a Junior o, en su defecto, empatar y anotar más goles contra Nacional en su visita al Atanasio. Claramente, debe triunfar.



La última fecha se jugará en Ibagué entre Tolima y Junior, que podría definir uno de los finalistas. Sin embargo, Nacional y Cúcuta también pelean.



¿Nacional quiere final? No depende de sí mismo: estas son las cuentas



Cúcuta: el conjunto motilón debe ganar sus dos partidos, Junior y Nacional, y esperar que Tolima y Junior no ganen ninguno: deben empatar los dos o perder.