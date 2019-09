Ser octavo: las cuentas de Santa Fe para sorprender en la fecha 13

¡Sí se puede! Santa Fe lleva cuatro triunfos consecutivos en la Liga II-2019 y pasó de la angustia al sueño; de querer salir del sótano por luchar para meterse en los cuadrangulares. Todavía falta mucho camino, parece casi imposible, pero a los cardenales nadie les quita la ilusión de dar el batacazo en el campeonato del segundo semestre.

Santa Fe llega a la fecha 13 en el puesto 14 de la tabla de posiciones, en una apretada lucha por el octavo lugar: son siete equipos separados por tres puntos. Así que todo puede pasar, y aunque usted no lo crea, el albirrojo podría terminar esta jornada en el ansiado octavo lugar.



Así está la parte media de la tabla de posiciones:



Así está la parte media de la tabla. Foto: Futbolred

La pelea está entre Patriotas (17 puntos), Once Caldas y Rionegro (16), Tolima (15) y tres equipos con 14 unidades: Pasto, Bucaramanga y Santa Fe.



Obviamente para que Santa Fe pueda aspirar a terminar la jornada entre los ocho mejores, debe ganar como visitante a Jaguares de Córdoba, ojalá con dos o más goles de difrencia, este sábado en Montería desde las 4 de la tarde.



Si Santa Fe gana en Montería, ¿qué debería pasar en los otros partidos para que el club capitalino termine octavo?



Estas son las cuentas y los resultados que tendrían que darse para los intereses santafereños:



- Que Huila le gane en Neiva a Rionegro Águilas



- Que Pasto no gane en Ipiales; sirve empate, pero sería mejor un triunfo de Cúcuta



- Que Medellín le gane de visitante a Once Caldas en Manizales



- Que Bucaramanga no gane en casa; empate o triunfo de Envigado



- Que Cali salga vencedor en Palmaseca contra Patriotas. Ojalá los azucareros pudieran golear.



- Que Nacional acabe con la paternidad de Tolima. Triunfo verde o empate en el Atanasio.



Si se dan estos resultados, Santa Fe podría terminar octavo si supera a Patriotas en diferencia de gol. Patriotas tiene +3 y el albirrojo tiene -2.