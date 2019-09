La recta final de Santa Fe y su plan para clasificar: el calendario

Santa Fe busca la clasificación y enfrenta 'una de sus finales' contra Envigado este domingo a las 3:15 p.m. por la fecha 11 de la Liga II-2019. El cardenal está a cuatro puntos de los ocho y busca llegar a la clasificación luego del mal momento.



A falta de nueve partidos, el león tiene partidos 'ganables', en el papel, por el mal momento que tienen sus rivales. Por lo que podría darse 'el lujo' de ceder algunos puntos contra grandes y en canchas difíciles.



De nueve partidos, solamente saldrá en dos ocasiones y jugará siete de estos en Bogotá.

Su calendario:

El primer turno es contra Envigado. El equipo naranja viene en un mal momento y es un rival directo, pues tiene 13 puntos y el rojo capitalino suma 11. Juega como local y, en el papel, el cardenal podría sumar de a tres.



La fecha 12 es contra Jaguares en Montería, uno de los partidos en los que se podría ceder puntos por la plaza y el tema del clima. Sin embargo, el cuadro de Montería no viene bien y está de 18.



En la siguiente jornada se medirán en Bogotá contra Bucaramanga, equipo que ya salió de su técnico por malos resultados y que podría significar otros tres puntos para la clasificación.



Luego, el rojo jugará de visitante pero no saldrá de Bogotá. Enfrenta a La Equidad, que salió de su técnico y viene en un muy mal momento, por lo que en el papel, y el buen juego que ha mostrado Santa Fe, sería una victoria para los cardenales.



Atlético Huila, equipo que pelea descenso, será otro rival del conjunto cardenal en Bogotá. El equipo opita está de penúltimo en la tabla de posiciones e incluso en esa jornada ya se pudo definir el descenso, por lo que se podría dar otro triunfo. Hasta ahí, en el papel, irían 12 unidades aún perdiendo en Envigado.



Luego llega el difícil partido contra Deportivo Cali como visitante. El juego, que es de los más complicados, podría cederse de ser necesario.



Unión Magdalena, en una de las últimas jornadas, también llega en tema de descenso y enfrenta el frío de Bogotá, donde no ha podido ganar. El conjunto samario es último y Santa Fe podría sumar tres más. 15 hasta el momento (perdiendo en Montería y Cali).



En las dos últimas jornadas tampoco saldrá de Bogotá, pues tiene el clásico capitalino y luego recibe a Nacional. Ambos partidos son complicados, pero el rojo podría sacar al menos uno o dos puntos buscando la clasificación.