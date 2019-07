¿Cuáles son sus elegidos?: así pagan las apuestas a los 8 de la Liga

Este sábado empieza la Liga II-2019 y varios equipos se perfilan como grandes favoritos para quedarse con el torneo. Las casas de apuesta lo saben y tienen diferentes opciones. ¿Cuáles son sus favoritos para clasificar a los cuadrangulares?



Así están las apuestas para los cuadrangulares:

¿Cree que van a pasar? Puede apostar a la clasificación o a la eliminación.



Los favoritos:



Junior: si pasa, paga 1.2, si no 5.3.

Millonarios: si pasa, paga 1.2, si no 4 veces lo apostado.

Nacional: si pasa, paga 1.3, si no 3.5.

Deportivo Cali: si pasa, paga 1.4, si no 2.7.

Medellín: si pasa, paga 1.5, si no 2.4

América: si pasa, paga 1.5, si no, 2.4

Tolima: si pasa, paga 1.6, si no, 2.3



Los demás:



Santa Fe: si pasa, paga 1.9, si no, 1.8

Pasto: si pasa, paga 1.7, si no 2

Once Caldas: si pasa, paga 1.7, si no 2

Cúcuta: si pasa, paga 2.4, si no, 1.5

Buramanga: si pasa, paga 3, si no 1.33​