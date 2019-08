Los datos de la Liga II después de jugarse las 5 primeras fechas

La Liga II-2019 llegó al 25% de su desarrollo este semestre, pues ya se jugó la 5ª jornada. 50 partidos y ya hay cinco líderes en un campeonato que ha sido parejo, al que solo le queda un equipo invicto y en el que un solo club no sabe lo que es celebrar un gol.

La cuarta parte del campeonato está consumada. Y FUTBOLRED hace el recuento de las mejores cifras, datos que no conocía y números que ayudan analizar cómo va la Liga II.

* Se han marcado 107 goles en 50 partidos, para una media de 2,14 tantos por juego



* La fecha con más anotaciones fue la tercera, con 26 goles



* La fecha menos productiva fue la segunda: apenas 16 goles



* 33 partidos con un ganador (23 locales y 10 visitantes) y 17 juegos empatados



* Equipos con más goles: Medellín, Cali y Envigado tiene 9 tantos



* Equipo con menos goles: Santa Fe ¡no tiene goles!



* La peor defensa: Huila y Rionegro Águilas han recibido 9 goles



* Equipos con menos goles en contra: Medellín y Nacional solo han permitido 3 tantos en su arco



* Autogoles: se han marcado 5



* Más goles en un partido: 5 anotaciones en Huila 3-2 Equidad (1ª fecha); Envigado 4-1 Cúcuta (3ª fecha); Nacional 4-1 Huila (4ª fecha); DIM 4-1 América (5ª fecha)



* Mayor diferencia de goles en un partido: 4 (Cali 4-0 Jaguares -2ª fecha-; Tolima 4-0 Santa Fe -4ª fecha-).



* Equipos con más victorias: DIM, Cali, Envigado, Millonarios y América tienen 3 partidos ganados



* Equipos con menos partidos ganados: Pasto y Santa Fe ¡no conocen la victoria!



* Equipos más perdedores: Tolima, Junior, Equidad, Rionegro y Santa Fe tienen 3 derrotas



* Único equipo invicto: Atlético Nacional todavía no ha perdido



* Más empates: Pasto, con 4 igualdades



* Menos empates: Tolima y Junior no han sumado de a un punto…ganan o pierden



* Mejor asistencia: Atlético Nacional vs. Bucaramanga (0-0 de la fecha 2) 26.832 espectadores



* Peor asistencia: Patriotas vs. Rionegro (2-0 de la fecha 4) 200 espectadores *Patriotas jugó en Techo, en Bogotá



* Primeros amonestados en el banco técnico: José Elmer Silva (Envigado), Carlos ‘Panelo’ Valencia (Pasto) y Jorge Luis Pinto (Millonarios)



* Goleador: Germán Cano (DIM) con 4 tantos; con 3 están Danovis Banguero (Tolima), Bayron Garcés (Huila) y Wílmar Jordan Gil (Envigado)