Más allá del orgullo: lo que se juegan en esta fecha de clásicos

Desde el sábado hasta el lunes, la Dimayor programó la fecha de clásicos del fútbol colombiano, en la que los equipo se jugarán mucho más que el orgullo en sus respectivos duelos.

La jornada empezará con el duelo entre Cúcuta y Bucaramanga y terminará con el duelo entre Patriotas y La Equidad, en Tunja. Más allá del orgullo por perder el clásico, los diferentes clubes tendrán varios objetivos en sus respectivos juegos.

Sábado 7 de septiembre

Cúcuta vs. Bucaramanga (3:00 p.m.): los dos clásicos de este año fueron apasionantes y en esta oportunidad llegan los dos con la necesidad. El cuadro de Sanguinetti aún no conoce la derrota con el entrenador y ya se metió entre los ocho mejores de la Liga, mientras que el de Hernán Torres juega bien, pero le hace falta contundencia para ganar los partidos.

Rionegro vs. Envigado (5:00 p.m.): los antioqueños están fuera de la zona del descenso, pero el que pierda dependerá del resultado de Unión Magdalena para no caer en esa peligrosa zona.

Junior vs. Unión Magdalena (5:00 p.m.): el conjunto tiburón no anda muy bien y de local solo ha ganado dos de los cuatro partidos que ha jugado. Las críticas no cesan contra Julio Comesaña., quien ahora no podrá estar en el banquillo por la sanción de Dimayor. Los bananeros, por su parte, buscarán revalidar de visitante el triunfo a mitad de semana sobre Millonarios.

Santa Fe vs. Millonarios (7:00 p.m.): el rojo cayó al fondo de la tabla luego de los resultados de mitad de semana, pero busca seguir con las buenas actuaciones que lo llevaron al triunfo en la fecha anterior. En el azul, Pinto necesita un categórico triunfo que lo mantenga en la parte alta de la tabla y dé un golpe de autoridad que ilusione como el semestre anterior, en el que no ganó ningún clásico.

Domingo 8 de septiembre

Pasto vs. Once Caldas (1:45 p.m.): ambos equipos han tenido un irregular torneo y están fuera del grupo de los ocho. El que gane podría meterse en el grupo de los ocho o no perderle pisada a los equipos que están en estas posiciones.

Alianza Petrolera vs. Jaguares (3:45 p.m.): el líder se juega en condición de local su permanencia en la cima de la Liga y, por estar en esa posición, debería imponerse sobre un conjunto felino muy mermado este semestre.

Medellín vs. Nacional (5:00 p.m.): en el clásico antioqueño hay dos realidades distintas. El equipo poderoso tendrá a Leny Maturana en el banco y necesita de un triunfo para no perder más puntos en su aspiración de pelear por la Liga. El verdolaga podría revalidar lo hecho en el primer clásico del semestre y hacerle pasar otro pésimo momento a los rojos, además podría terminar líder dependiendo del juego de Alianza.

Tolima vs. Huila (5:45 p.m.): los pijaos ya se metieron en la pelea dentro del grupo de los ocho y allí deberán mantenerse para pelear por el título, como lo han hecho recientemente. Los opitas no han tenido un buen semestre y son últimos del descenso y necesita despabilar pronto.

América vs Cali (7:45 p.m.): podría ser uno de los mejores clásicos de los últimos años, pues ambos clubes han tenido una buena campaña y están en la parte alta de la tabla. El Pascual Guerrero vuelve a tener uno de los juegos más apasionantes del país.

Lunes 9 de septiembre

Patriotas vs. La Equidad (7:00 p.m.): los lanceros deberán pelear en condición de local para seguir colgados de la octava posición de la Liga, pero el cuadro asegurador, ya sin Humberto Sierra y con la victoria a mitad de semana, buscan sumar puntos que los hagan protagonistas del campeonato.