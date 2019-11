¿Aterrizará Dayro Moreno en un club de Bogotá? Así está su situación

¿Hay alguna posibilidad real de que Dayro Moreno vuelva a traer sus goles a la Liga colombiana? Sí y no.

Su momento en Talleres de Córdoba de Argentina obliga a no descartar la opción, pero hay otras variables que no parecen tan sencillas.



Tras una salida traumática del delantero de Atlético Nacional, en octubre de 2018, a quien no le sirvieron 57 goles marcados en 90 partidos pare evitar su despido por actos de indisciplina, el tolimense encontró refugio Talleres de Córdoba.



En Argentina, sin embargo, no se ha destacado como esperaba, pues por una seguidilla de problemas físicos y otros inconvenientes, hizo que en 34 partidos disputados solo haya marcado 8 goles en todas las competencias.



Esa situación haría que algunos equipos pregunten si, a sus 34 años, se ha planteado volver al país. Tan cierto es que, en las últimas horas, un presidente de club ya levantó la mano por él: Gabriel Camargo, del Tolima.



En declaraciones el programa Los dueños del balón, de RCN Radio, el directivo dio pistas sobre un equipo bogotano que iría por el delantero. Según sus palabras, ante la necesidad de su club de un reemplazo goelador para Marco Pérez, él preguntó por la situación de Dayro en Argentina y la respuesta fue que "prácticamente" será jugador de Santa Fe en 2020.

¿Aterrizaje en Bogotá?

La versión de Camargo, sin embargo, no parece tener mayor fundamento, al menos por el momento. Según pudo confirmar FUTBOLRED, Independiente Santa Fe no ha hecho ningún acercamiento por el atacante tolimense, pues no es interés prioritario.



La otra opción, de la que se habló mucho tras su salida de Nacional, sería un regreso a Millonarios, donde Moreno brilló entre 2013 y 2014, marcando 29 goles en Liga y 5 en Copa y siendo referente del azul. La posibilidad real es incluso más fría que la de Santa Fe, según afirmaron las fuentes.



El esfuerzo que habría que hacer para repatriar a un jugador con una ficha muy costosa, y que además tiene contrato hasta diciembre de 2020 con Talleres.



En realidad, hace unos pocos días, el propio Moreno había desestimado la posibilidad de volver a Colombia: “Por ahí en tres cuatro añitos. Ya miraremos la facilidad económica para volver a Colombia” además sentenció: “En Talleres me siento como en casa y quisiera seguir aquí. Una hinchada tan grande te llena de orgullo; si fuera por mi, firmaría tres años más con el club”.



¿Se reducirá todo a un interés de empresarios más que de los propios clubes? A las pruebas nos remitimos...