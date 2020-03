‘Debemos evaluar cada semana para tomar determinaciones‘: Bobadilla

Ya son cinco días en los que Deportivo Independiente Medellín paró sus actividades y mandó a sus casas a todas las categorías y al plantel profesional. El conjunto rojo de Antioquia sigue monitoreando a sus jugadores de manera remota y les envió un plan de trabajo para no perder la forma física.

Aldo Bobadilla cumple la cuarentena en su casa con parte de su familia que lo acompaña en Medellín, pero está pendiente de lo que acontece en Paraguay, uno de los países latinoamericanos que tomó medidas más rápido para hacerle frente al coronavirus. El técnico ‘poderoso’ pasa los días preparando las estrategias de juego, descansando y estando en la cocina, una faceta que lo descontractura y le divierte.



“He estado mirando los partidos que hemos competido, evaluar el rendimiento de los jugadores, planificar las posibilidades para mejorar. Estar con mi familia, en mis ratos libres me gusta cocinar, estar todos juntos, porque no podemos salir”, comentó el entrenador que fue campeón como jugador y hace poco desde la raya técnica.

Sobre la actualidad que vive el Mundo, Bobadilla expresó que “la situación que estamos viviendo es complicada, tristes por la dificultad que tenemos de esta infección. Por eso determinamos en no entrenar en grupo, el movimiento de los jugadores y el cuerpo técnico se hacia más difícil y nos exponíamos a contagiarnos. Es por eso que cada uno de los jugadores entrenan de manera individual y nosotros los estamos monitoreando para ver cómo mantienen su ritmo físico”.



En cuanto al trabajo del equipo, “tenemos planes semanales, la diferencia es que no hay competencia entonces nos enfocamos en la parte física, intermitencia, fuerza. Complementado con un plan nutricional que deben cumplir. Vamos evaluando cada semana, de acuerdo a las determinaciones que tome el gobierno colombiano y las disposiciones de la Dimayor y la Conmebol para retornar a los trabajos de campo”.



Sobre su circulo más cercano, Aldo indicó que “mi familia está bien, preocupados porque una parte está en Colombia y otra en Paraguay. No hay manera que ellos se vayan a mi país, las reglas son muy estrictas. Hay toque de queda entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, en los supermercados no pueden estar más de 30 personas, en un bus no pueden viajar más de 15, está todo limitado y restringido. En estos días el gobierno paraguayo está evaluando no cobrar los servicios públicos y esperan que todos estén resguardados”.



Volviendo al tema de la preparación de lo que sigue en el año, Bobadilla remarcó que “no se puede hacer ningún tipo de planificación. Esta contingencia puede durar una semana, 15 días, como puede durar varios meses. Ni siquiera las autoridades saben cuando va a terminar. Este virus comenzó hace tres meses en China y aún no lo controlan. Debemos evaluar semana tras semana para tomar determinaciones, esperando que todo se normalicen y luego pensar en la competencia. Lógicamente hay que hacer un acondicionamiento físico y si demora más de un mes, considerar una pretemporada”.



Además, “todo es relativo, porque a mayor cantidad de partidos, hay un ritmo de competencia más alto. Yo nunca mido la carga de los partidos, veo el compromiso y ahora no se puede determinar. Esperamos que todo se normalice, nosotros volver al deporte y cada uno regrese a sus actividades. Espero que no haya más muerte, más enfermedad, que todos volvamos a la normalidad, Medellín actuó rápido para proteger a sus jugadores y eso es importante”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal Futbolred

Twitter: @juanchoserran8