Una despelote: todo lo que influye la decisión del TAS en la Liga

La decisión del TAS sobre la quita de puntos a Tolima en la Liga no solamente influye en descenso, sino que tendrá temas adicionales en clasificación y reclasificación si se revierte la decisión.



Este tema, por un lado, NO se conocerá antes de la fecha 20 de la Liga y podría incluso tener importancia cerca al inicio de los cuadrangulares. Ahora, si no se cambia, todo queda como está.

Qué puede definir:

En primer lugar, está la reclasificación. Si le devuelve los puntos a Tolima, el conjunto pijao, aún sin jugar, quedará primero en la tabla de reclasificación y luchará por mantener el cupo a la Copa Libertadores, pues llegaría a 78 unidades y dejaría por fuera a Millonarios del torneo internacional.



En el tema de los cuadrangulares, puede tener un valor determinante. Si Tolima recibe los tres puntos, puede incluso dejar eliminado a algún equipo que tenga 32 unidades y una mala diferencia de gol. El conjunto pijao, sin jugar, llegaría a 34 y podría preocupar a su competencia: América, Santa Fe y Junior, que estaban tranquilos con la clasificación.



Incluso, el tema puede ir más allá. Si Tolima gana los puntos y gana su partido llegaría a 37 unidades, siendo uno de los cabeza de serie para los cuadrangulares de la Liga. Sin embargo, este tema se va a definir después de jugada la fecha 20, que puede generar molestia por la decisión.



También, está el tema del descenso y todo lo que implica en la parte baja de esta zona.