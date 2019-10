Otro 'portazo' de Dimayor a Acolfutpro para la próxima reunión

En la Asamblea de la Dimayor que finalizó este jueves, el presidente de la entidad, Jorge Enrique Vélez, habló sobre lo que se decidió en todos los temas, teniendo en cuenta varios aspectos.



En primer lugar, está la tensión con Acolfutpro y los futbolistas, que terminó siendo una amenaza fallida de cese de actividades. El presidente, que no asistirá, explicó las razones que se decidieron en la asamblea.

"No he sido autorizado por los equipos para ir a la reunión con Acolfutpro y Ministerio de Trabajo. Al presidente se lo prohíbe asistir a este tipo de eventos, con un estatuto de Dimayor que se firmó. Yo no estoy autorizado a ir. No tengo autorización de ir a temas laborales de equipos, eso no es función de Dimayor", mencionó.



Es decir, que la reunión que tendrá lugar este viernes en el Ministerio de Trabajo, tendrá la ausencia del presidente, quien también mencionó que desconoce si Ramón Jesurún, presidente de la Federación, asista.



Por otro lado, habló del punto invisible y las razones por las que no se tiene en cuenta para los cuadrangulares de este 2019, mencionando que no hay mejor recompensa que torneo internacional.



"No hay punto invisible y seguimos con esa decisión, todo por la reclasificación. El mejor punto que pueden obtener los equipos es ser constantes todo el año y sumar para estar arriba en la reclasificación, que da cupo a torneo internacional".