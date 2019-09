La curiosa comparación de Pusineri por la sanción que le puso Dimayor

En el partido de ida por la Copa Colombia entre Junior y Cali se presenció un lamentable hecho entre Julio Comesaña y Lucas Pusineri. Recientemente, la Dimayor dio a conocer la sanción y dejó al entrenador verdiblanco sin estar en ningún partido por dos semanas y una multa de dos millones cuarenta y cinco mil trescientos quince mil pesos.

Aunque en el video no parece haber ninguna acción indebida del entrenador argentino del Cali, la Dimayor informó que lo sancionaron por "haber incurrido en riña durante el partido de ida de cuartos de final".

Por esta decisión, Pusineri no podrá estar en el clásico vallecaucano, situación que espera no lo afecte en su posibilidad de seguir en la parte alta de la tabla.

En diálogo con 'Zona Libre de Humo', el entrenador dio una curiosa comparación de lo que para él significa la sanción que le impuso la Dimayor.

"En el vídeo se ve que no hay un agravio físico a Julio Comesaña, desde mi lugar todo está a la vista, no hay nada que agregar. Todavía no digerí la sanción, es como si te robaran, llegue un policía, te detengan a ti y no al ladrón", expresó el entrenador.

Además, sobre el clásico, Pusineri anunció que "me guardo una 'sorpresita' para el clásico, es un partido de alto impacto. Ojalá podamos repetir el buen trabajo que hicimos la vez pasada en el Pascual Guerrero".