Guimaraes respiró y sigue sumando: razones del liderato de América

Alexandre Guimaraes elogió con la presentación de América de Cali en su victoria 1-0 sobre Envigado, de la misma forma que resaltó que es importante llegar al liderato de la Liga después de mucho tiempo sin hacerlo.

En cuanto a si quedó tranquilo con el resultado, a pesar de que Envigado le llegó en tres ocasiones claras en el comienzo, explicó: “Nosotros sabíamos que iba a ser un partido bravísimo por las características del rival, las bajas que teníamos, el corto tiempo de recuperación después del gasto enorme que tuvimos contra Santa Fe en Bogotá, por lo tanto que era un juego que teníamos que llevarlo a donde nosotros queríamos, ellos tienen una enorme virtud que es el balón parado”.



Guimaraes agregó que “también considero que es importante que cada quien haga su trabajo bien, las intervenciones de Neto hoy fueron vitales para que nosotros pudiéramos regresar al medio tiempo en un trámite parejo, porque las situaciones fueron principalmente de balón detenido, sobre todo por la ausencia de hombres altos y fuertes nuestros, en el caso de Rangel, Segovia y compañía. Hablamos con ellos en el medio tiempo que el que hiciera un gol tenía mucho chance de ganar, nosotros controlamos mejor especialmente las faltas en los costados que a ellos los fue metiendo en el partido en el primer tiempo; después aprovechamos una situación de bola parada, luego jugamos a lo que el partido mostró, a jugar a lo otro, a esperar una situación de contragolpe, el equipo entendió bien de que se trataba el compromiso y estar con 17 puntos es una situación muy buena para el club y ser primero, donde América hace rato no estaba”.



De las falencias que se vieron en el encuentro, señaló que “pasamos la prueba, porque faltaban jugadores que tenían mucha influencia en el juego nuestro, todos entraron bien, nos agrada mucho, sobre todo por Santiago Moreno, que mostró mucha personalidad y el juego colectivo fue vital para nosotros hoy sacar el resultado”.



El brasileño costarricense sostuvo que “cada partido es diferente y lo que más me gusta es que los jugadores están adaptándose a esas situaciones, el juego que ganamos en Bogotá es diferente al de hoy, el equipo está haciendo todo para que nuestra afición venga acá, como ocurre cuando llena otros estadios”.



También destacó la actuación del juvenil Santiago Moreno y ponderó lo hecho por Jeiso Medina: “Moreno fue importante por su velocidad, así también ha estado jugando él cuando está con la Sub 20, Medina hizo un partido importante de desgaste. Con él intentamos hacer un falso 9 y luego con Yesus, es la evolución de lo que nosotros queremos hacer acá”.



Finalmente, sobre los balones detenidos en defensa, expresó que “hoy fue más virtud del rival debido a las ausencias que teníamos, aun estando los otros es complicado, el equipo está creciendo en cada aspecto del juego, partiendo de una idea madre, pero después de eso se va desmembrando dentro del juego y eso para el América es buenísimo.



Por su parte, Eduardo Lara, estratega de Envigado, señaló que “en el primer tiempo tuvimos cerca de tres oportunidades, salimos a proponer, como siempre lo hace mi equipo, armamos un cuatro complementado con Zapata y Arley (Rodríguez), que estaban haciendo recorridos muy largos cuando se perdía el balón en punta. América en el segundo periodo sale de igual manera a buscar el resultado, nos armaban y descargaban por el lado del mono Jiménez con un centro, tratamos de controlar eso, pero lamentablemente nos llega el gol, después de eso ellos hicieron un buen repliegue”.



Concluyó que “es lógico que cuando se pierden oportunidades claras uno sabe que en cualquier momento se podía venir la contra y ellos cobrarían factura, ese es el fútbol, pero nosotros seguiremos jugando a lo que sabemos, a proponer”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces