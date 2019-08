Claves de la victoria y las contrataciones: así lo vio Guimaraes

América de Cali logró sumar en el último minuto contra Junior y ganó por 0-1 en Barranquilla. El entrenador del conjunto rojo salió satisfecho con lo hecho en el Metropolitano y ya piensa en el próximo partido.



El cuadro rojo sigue invicto en la Liga y se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones.

Sobre el partido...



"Me voy tranquilo por mis jugadores y lo que hicieron, no porque Junior no haya creado espacios y fue porque nosotros cerramos muy bien. Ellos no tuvieron entrada, hasta en los remates había bloqueo. Los hinchas deben sentirse orgullosos", dijo el entrenador.



El rival...



"Le ganamos a un gran equipo en una cancha muy difícil y jugamos a los que el juego nos dijo que teníamos que jugar. Todo se hizo de buena manera. Nunca perdimos el foco del partido y eso para nuestra afición es de sentirse orgulloso. Ha sido una gran victoria, pero ya mañana pensamos en el próximo partido", comentó.



Contrataciones...



"El rival hizo los intentos necesarios para abrir la defensa y dentro de eso impregnamos al equipo de un nuevo estilo que han estado aceptando y que a veces nos pone a sufrir. No estamos pensando en ninguna contratación porque sé del esfuerzo que han hecho para tener este plantel, el tema de Carrascal es directivo y si me dicen que aún no puede jugar, todavía no lo tengo en cuenta", finalizó.