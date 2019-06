Sacó los trapitos al sol: Bejarano habló sobre su salida de América

América de Cali confirmó la salida de Carlos Bejarano al Deportivo Pasto para el próximo semestre en el fútbol colombiano. El arquero habló por primera vez sobre el fin de su ciclo en el cuadro escarlata y expresó varias situaciones que se viven al interior de la institución escarlata.

En una entrevista concedida al programa "Zona Libre de Humo" en Cali, Carlos Bejarano fue sincero y dejó claro toda su relación con los directivos, sus compañeros y la hinchada.



Sobre los planes que tienen los directivos y la actualidad del América de Cali, Carlos Bejarano fue contundente con sus palabras: "hoy América no está pensando en títulos, lo más importante para el equipo es vender jugadores".



Además, el arquero fue certero sobre el manejo que le dan los directivos a las situaciones internas del club: "desde adentro hay gente que tira mucha bomba y lo quiere hacer quedar mal a uno. Además, ellos publicaron mi salida sin yo haberlo definido, y hoy me llaman a ofrecer disculpas. De América me sacó don Tulio y su junta directiva".



El arquero añadió un comentario que ha generado polémica sobre la objetividad que tienen los directivos en el manejo del equipo: "el español Álvaro Rius es quien decide hoy en América de Cali , él y la directiva vendieron la idea de que el cuerpo técnico decide y no es así".





Sobre la relación con los hinchas aseguró que nunca existió un problema más allá de las redes sociales y enfatizó que vio que los fanáticos celebraron su salida: "En redes sociales te acaban y te idolatran, uno debe saber manejar eso. Sí el hincha americano está feliz por mi salida, eso me alegra, siempre quise que el hincha estuviera felíz".



Con estas declaraciones, Carlos Bejarano abre la polémica sobre el manejo de las situaciones al interior del conjunto América de Cali.